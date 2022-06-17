وظائف شاغرة في بنكي القاهرة وHSBC.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

كشف كل من بنكي HSBC والقاهرة، عن حاجتهما لشغل وظائف داخل القطاعات المختلفة وذلك عبر صفحتيهما على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، حيث أوضحا من الشروط والمهام التي يجب أن تتوافر في المتقدم للوظيفة، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

وظائف بنك HSBC

ونوه بنك HSBC عن حاجته لـوظيفة مساعد تنفيذي بشروط ومهام هي:

- أن يكون لديه مهارات تنظيم و اتصال قوية.

- إدارة الوقت الممتازة والقدرة على تحديد الأولويات.

- مهارات متقدمة في اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- أن يكون من ذوي الخبرة في استخدام مايكروسوفت أوفيس.

- أن يحافظ على موقف إيجابي وقادر على القيام به.

أما عن الوظيفة الثانية التي نوه عنها البنك فهي موظف الخط الأمامي - والخدمات المصرفية الشخصية، وجاءت شروطها وتفاصيلها كالتالي:

- تعدد المهام والتحفيز الذاتي.

- معرفة المنتجات الأساسية وأنظمة فتح الحساب ونظام إدارة علاقات العملاء.

- مهارات قوية في التعامل مع الآخرين والتعاطف.

- مهارات صنع القرار الجيد والقدرة المثبتة على تقديم الدقة والكفاءة.

- الحصول على مستوى الامتياز المناسب للدور وفقًا للنظام القياسي المهني (أو ما يعادله).

الوظائف المتاحة في بنك القاهرة

بينما أعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن حاجته إلى مسؤول تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشروط ومهام هي:

- أن يكون خريج جامعة في مجال يتعلق بالاقتصاد أو التجارة أو إدارة الأعمال- التطوير أو التمويل أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

- يمتلك خبرة لا تقل عن سنتين في قروض الأعمال الصغيرة - الشركات الصغيرة والمتوسطة - تسجيل النقاط.

- يمتلك مهارات اتصال ممتازة.

- لدية قدرة جيدة على استخدام تطبيقات Microsoft Office والقدرة على تعلم أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة« يتلقى التدريب عليها».

- العمل على تحقيق الخطة المستهدفة.

- إعداد جدول زيارات ميدانية للعملاء للتعرف على احتياجاتهم التمويلية والحصول على المستندات اللازمة للتعرف على الوضع المالي للعميل وعرضه على المستوى الإشرافي الأعلى.

- استلام طلبات الحصول على التسهيلات من العملاء حسب قائمة المراجعة.

- إعداد القرار الائتماني للعملاء في ضوء السياسة الائتمانية للبنك وضوابط البنك المركزي، ورفع التوصيات إلى أعلى مستوى رقابي.

تنفيذ المهام الأخرى التي يكلفه بها المدير المباشر والمتعلقة بنطاق عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.