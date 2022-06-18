حسام داغر عن «صباحية مباركة»: كاملة العدد طوال عرضها في موسم جدة

أعرب الفنان حسام داغر، عن سعادته للمشاركة في مسرحية «صباحية مباركة»، والتي يتولى مسؤولية إخراجها الفنان أشرف عبد الباقي، وتعرض ضمن موسم جدة في المملكة العربية السعودية، ويشارك فيها عدد كبير من نجوم الكوميديا.

حسام داغر بصحبة علي ربيع وسليمان عيد

ونشر حسام داغر، عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورة تجمعه بالفنان سليمان عيد، وعلي ربيع، خلال وجودهم بالسعودية، لعرض مسرحية صباحية مباركة ضمن فعاليات موسم جدة.

مسرحية صباحية مباركة إخراج أشرف عبد الباقي

وعلّق حسام داغر، على الصور بقوله: «مسرحية صباحية مباركة، إخراج الأستاذ أشرف عبدالباقي، الحمدلله كانت محجوزة بالكامل طوال مدة عرضها واستقبال الجمهور كان رهيب ميتوصفش الحمدلله يا رب».

مسرحية «صباحية مباركة»، بطولة علي ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، حسام داغر، طاهر أبو ليلة، حمادة صميدة، نيللي محمود، نيفين التوني، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، أشعار أيمن بهجت قمر، ألحان أحمد الموجي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقي.