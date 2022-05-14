بدء تصوير مسلسل «دكتور داغر» الأسبوع المقبل: مأخوذ عن سلسلة أفلام أمريكية

يستعد الفنان حسام داغر، لانطلاق تصوير أولى مشاهد المسلسل الجديد دكتور داغر، الذي يعد أول بطولة مطلقة له في عالم الدراما، وذلك خلال الأسبوع المقبل، بعد انتهاء كل التحضيرات الخاصة بالتفاصيل المتعلقة بأماكن التصوير وتسكين الأدوار وكل ما يخص الديكور والملابس.

مأخوذ عن سلسلة أفلام دكتور دوليتل العالمية

وتدور أحداث مسلسل داغر، عن طبيب بيطري يتحدث مع الحيوانات، وهو مأخوذ عن سلسلة أفلام دكتور دوليتل الأمريكية الشهيرة، وتدور أحداثه في إطار من الفانتازيا والتشويق والكوميديا.

مسلسل تتحدث فيه الحيوانات مع البشر

وكان حسام داغر، قد كشف عن فكرة اختياره لبطولة هذا المسلسل، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام منذ عدة أيام، إذ كتب قائلًا: «الحمد لله قريباً مسلسل دكتور داغر، المقتبس من أفلام دكتور دوليتل الشهيرة الخاص بدكتور بيطري يتكلم و يسمع الحيوانات».

المسلسل يضم عدد من ضيوف الشرف

وتابع: «بعد نجاح حلقتي مع محمد هنيدي في برنامج هنيدي شو، ووصول عدد المشاهدات للملايين، ومطالبات من العديد بتقديم شخصية الطبيب البيطري في عمل فني».

واستطرد حسام داغر بقوله: «كنت في الأساس قد قمت بالتحضير للمسلسل منذ فترة طويلة، ووضعت فكرة المسلسل بمساعدة الكتاب هيثم دبور وعلاء حسن وإشراف فني على الإخراج المخرج الكبير إيهاب أبو زيد وبمشاركة وبطولة إيمان السيد ومحمد طعيمة وفرح الزاهد ومشاركة صوتية لشخصيات الحيوانات كضيوف شرف الفنانة القديرة إنعام سالوسة وصلاح عبدالله وعبدالرحمن أبو زهرة، دعواتكم بالتوفيق».