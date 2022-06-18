الري: نتصدى لكافه أشكال التعدي على المجارى المائية.. والحصيلة إزالة 58 ألف حالة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه لمتابعة موقف حملات الإزالات الموسعة لمختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه.

إزالة التعديات على المجارى المائية لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية

وصرح الدكتور عبد العاطى أن اجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على المجارى المائية، وأن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى، موضحاً أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وأشار أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 58 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى 8.40 مليون متر مربع، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

إجراءات قانونية ضد المخالف وإيقاف أعمال البناء

وأوضح «عبد العاطي» أنه وفي اطار المواجهة الفورية للمخالفات، جرى رصد قيام أحد المواطنين بالشروع فى البناء بشكل مخالف بحى التبين بمحافظة القاهرة ، حيث تم وعلى الفور إزالة المبانى فى المهد بالتنسيق مع مسئولي حى التبين ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف ، كما تم رصد قيام أحد المواطنين بالبدء في عمل مرسي من الخشب بناحية الشيخ درغام بمركز دمياط ، حيث تم إزالة المخالفة فورياً بمعرفة المخالف وعلي نفقته الخاصة وبحضور مسئولي الوزارة والوحدة المحلية.

كما تم رصد قيام أحد المخالفين بالشروع فى عمل فوتوسيشن وكافيتريا أسفل كوبرى ملوى العلوى على النيل بمحافظة المنيا ، حيث تم وعلى الفور إزالة المخالفة فى المهد بمعرفة المخالف وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى ، كما تم رصد قيام أحد المواطنين بمركز بسيون بمحافظة الغربية بالشروع في أعمال أساسات لمبنى متاخم لجسور النيل ، حيث تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف وإيقاف أعمال البناء ، كما تم رصد 6 مخالفات بقريه سندبسط بمركز زفتي بمحافظة الغربية عباره عن تندات معدنية ، حيث تم إزالتهم على الفور بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم وبتأميت قوات شرطة مركز زفتى وتحت إشراف مهندسى الوزارة ، كما تم إزالة مخالفة في المهد بمركز رشيد بمحافظة البحيرة عبارة عن سور من الطوب الاحمر والأسمنت بطول 12 متر.