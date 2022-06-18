«الصحة»: ليس لدينا مستشفى مخصص للعزل لقلة إصابات كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ التطعيم ما زال خط الدفاع الأول ضد الإصابة الشديدة بفيروس كورونا، وارتفاع معدلات التطعيم، وبعد ظهور التطعيم وثبوت أمانه وانتشاره، أصبحت الجائحة تنتشر بين غير المطعمين.

الصحة: صفر احتياج لدخول المستشفيات وصفر وفيات

وأضاف عبدالغفار، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ التطعيم مازال إلزاميا لتحقيق الصحة العامة والصحة الشخصية، موضحًا: «استراتيجيتنا لم تعد صفر حالات ولكن صفر احتياج لدخول المستشفيات وصفر وفيات، وحققنا جزءً كبيرا من هذا الأمر».

الصحة: لم يعد لدينا مستشفى مخصصة للعزل

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن معدلات دخول المستشفيات في أقل معدلاتها منذ بدء الجائحة ومعدلات الوفيات في أقل معدلاتها منذ بدء الجائحة، ولم يعد لدينا مستشفى مخصصة للعزل، لكن هناك أقسام للعزل في حال حدوث إصابات تحتاج إلى دخول المستشفى، «تمر أيام كثيرة علينا في الأسبوع يكون فيها معدل دخول المرضى في المستشفيات والأقسام المخصصة للعزل صفر تقريبا».

وأشار إلى أنّ المعرفة بالفيروس زادت وكذلك طرق انتقاله عندما أصبح لدينا دراسة متعمقة للوضع الوبائي العالمي والوضع الوبائي في مصر، وحينما ارتفعت معدلات التطعيم في مصر بشكل حققنا نوعا من المقاومة والمناعة المجتمعية.