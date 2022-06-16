التموين: ثبات سعر الزيت عند 23 جنيها رغم زيادة تكلفة إنتاجها للضعف

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات سعر الزيت لحاملي البطاقات التموينية، بالرغم من زيادة أسعار الزيت الخام المستورد، وزيادة سعر الزيت عالميا، موضحة أن الوزارة تتحمل فرق التكلفة حتى لا يتم تحميل العبء على المواطن.

ثبات سعر الزيت في التموين 2022 عند 23 جنيها للزجاجة

وأشارت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر زجاجة الزيت سيظل ثابتا على بطاقة التموين عند 23 جنيها، بالرغم من أن إنتاج زجاجة الزيت يكلف الوزارة تقريبا 40 جنيها، إلا أن الوزارة تتحمل ما يقرب من 17 جنيها من أجل حصول المواطن على الزيت بسعر مدعم دون عبء عليه.

ما هو وزن زجاجة الزيت في التموين؟

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤخرا الاكتفاء بإنتاج وزن موحد من زجاجات الزيت، حيث تنتج حاليا الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات الزيت التابعة لها وزن 800 مللي فقط لزجاجة الزيت، مع توقف إنتاج الزجاجة 1 لتر والتي كانت تنتجها الوزارة مناصفة مع الزجاجة 800 مللي سابقا.

وتخصص وزارة التموين لبطاقة التموين حصة مختلفة من عدد زجاجات الزيت تختلف عن حصة بطاقة أخرى، وذلك بناء على عدد الأفراد المدرجين على البطاقة، إذ يحصل كل فرد مقيد على البطاقة على زجاجة واحدة من الزيت، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة المدرج عليها أكثر من 4 أفراد.

وتضخ وزارة التموين حاليا المزيد من كميات الزيت لمخازن الجملة التابعة لها ومنافذ صرف بقالي التموين من أجل استكمال صرف الحصص التموينية للمواطنين حاملي البطاقات ضمن مقررات شهر يونيه 2022.