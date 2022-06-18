حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأضاحي بشوارع وميادين الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، مشيرا إلى أنه حال الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسّورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.

وأوضح، أنه في حال مخالفة ذلك يتم تحصيل مبلغ 3000 جنية من كل مخالف نظير رفع الإشغالات، وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

تلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة الشوادر

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن القرار يأتي في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حرصا من المحافظة حفاظاً على مستوى النظافة بالشوارع وتلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها، وبعيدا عن رقابتها من الجهات المختصة.

حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق

وأصدر محافظ الجيزة قرارا بحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وفي حال المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنية وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، وذلك تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه.

الإزالة الفورية لأي شوادر بدون تصريح

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة، كما كلف إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

وأهابت المحافظة بالمواطنين الالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.