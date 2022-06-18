محافظ أسيوط: استمرار توريد القمح في 30 صومعة ومركز تجميع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن عمليات توريد القمح بشون وصوامع المحافظة، البالغ عددها 30 مركز تجميع وصومعة مستمرة بجميع المراكز، مشيراً إلى ارتفاع معدل توريد القمح المحلي بالمحافظة، ليصل إلى 165 ألف و826 طن حتى اليوم السبت.

كما شدد محافظ أسيوط على تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين، منذ بداية الحصاد وحتى التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها، بواقع 12 أردباً عن الفدان، خاصةً وأن أجهزة الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لا تدخر جهداً بشأن المزارعين وتوريد الأقماح، لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

استمرار أعمال توريد القمح بأسيوط

وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه يتابع بصفة مستمرة أعمال التوريد، من خلال بيانات يومية من مديريتي الزراعة والتموين، فضلاً عنه لقاءاته المستمرة مع المزارعين والموردين والتجار ورؤساء المراكز والأحياء، لحث المواطنين على التوريد، موجهاً بتكثيف الجهود لمتابعة الملف بشكل دقيق ومعدلات الحصاد والتوريد، طبقاً لتصنيفات الحيازة الزراعية وكارت الفلاح، فضلاً عن استمرار تكثيف حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين ورؤساء الجمعيات الزراعية والقيادات الطبيعية بالمجتمع، لحث المزارعين على استكمال أعمال توريد محصول القمح، حرصاً على توفير الأمن الغذائي لمصر، ومنعاً لتعرضهم للمساءلة القانونية.

حصر الكميات المنزرعة من الاقماح

وأشار محافظ أسيوط إلى تشكيل لجان من التموين والزراعة ورساء المراكز والأحياء، لحصر الكميات المنزرعة من الأقماح على الطبيعة، ومعرفة الكميات الموردة إلى الشون والمطاحن، وتحرير المحاضر للممتنعين عن التوريد وفقاً للقانون، لافتاً إلى جولاته المستمرة والميدانية على مراكز التجميع والصوامع والمطاحن الحكومية والخاصة، واجتماعاته الدورية وتكليفاته لرؤساء المراكز والمدن، والمهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، للمرور والنزول إلى أرض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد.

كما وجه بتحرير محاضر للمخالفين الرافضين للتوريد، ووقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم، وكذلك وقف البطاقات التموينية المقررة لهم، حيث يتم احتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد، لتكون قيمة القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيهاً للأردب.

تشكيل غرفة إدارة الأزمات

وقرر محافظ أسيوط، في وقت سابق، تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح، على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.