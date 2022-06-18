الإتحاد الأوروبي يفرض فحوصات إضافية على البرتقال المصري

كشف خطاب موجه من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لأعضاء المجلس عن فرض الإتحاد الأوروبي لفحوصات إضافية على الشحنات المصرية من البرتقال التي يتم تصديرها لدول الإتحاد الأوروبي بنسبة 20% على أن يتم تطبيق القرار إعتباراً من 3 يوليو المقبل.

أوضح الخطاب الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه في ضوء الخطاب الوارد من مكتب التمثيل التجاري ببروكسيل جاء القرار نتيجة تزايد حالات الرفض لشحنات البرتقال المصري المصدرة لدول الإتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة بسبب مادة الكلوروبيروفوس بعد قيام الإتحاد الأوروبي بخفض الحدود القصوى المسموح بها لهذه المادة لتصبح 0.01 مليجرام في الكيلو.

حظر إستخدام الكلوروبيروفوس على محاصيل بستانية

أوضح الخطاب أنه في هذا الصدد أكد «المجلس» على التعلميمات والتحذيرات المرسلة من المجلس بشأن قرار المفوضية الأوروببي الخاص بخفض قيم الـ MRLS ، لبعض المواد على رأسها مادة الكلوروبيروفوس لتصبح 0.01 مليجرام في الكيلو والتي بناء عليها قامت وزارة الزراعة المصرية بحظر إستخدام مادة الكلوروبيروفوس على بعض المحاصيل البستانية، منها الموالح حيث أن قيم الـ MRLS يصعب الوفاء بنسبتها بشكل كبير، وعليه يجب الالتزام التام بعدم إستخدام مادة الكلوروبيروفوس وغيرها من المواد التي قام الإتحاد الأوروبي بخفض قيمه.

استمرار وصول شحنات مخالف قد تدفع أوروبا لفرض مزيد من القيود

وأهاب المجلس بضرورة التأكد من توافق الشحنة المصدرة مع التشريعات الخاصة بالإتحاد الأوروبي فيما يخص الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات المسموح بها MRLS ، واعتبار الموضوع هام جدا لما قد يمثله قرار الإتحاد الأوروبي من تأثير على نفاذ الصادرات المصرية من البرتقال لدول الاتحاد الأوروبي وأن استمرار وصول شحنات مخالف قد تدفعه لفرض المزيد من القيود وللحفاظ على المكانة التي وصلت لها الصادرات المصرية من البرتقال في الاسواق الدولية والسمعة الطيبة للبرتقال المصري في كثير من ددول العالم والتي يتم تصديرها دون أي مشاكل.

مصدر بـ«الزراعة»: الكلوروبيروفوس محظور في مصر

وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن مادة الكلوروبيروفوس محظوره في مصر لكن بعض المزارعين يستخدمونها بعد تهريبها من الخارج، مؤكداً أنه مع الوقت سيتم القضاء على مثل تلك التصرفات بتطبيق منظومة التكويد للمزارع وهي تقوم على متابعة الحجر الزراعي لكافة مراحل الزراعة والتصديري بشكل مشدد.