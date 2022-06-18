قائمة أفلام عيد الأضحى 2022 في مصر.. كوميديا وأكشن ورومانسية

يبحث الجمهور عبر محركات البحث على الإنترنت، عن قائمة أفلام عيد الأضحى 2022 في مصر، قبل أسابيع قليلة من بداية موسم عيد الأضحى السينمائي، حيث يتضمن الموسم مجموعة كبيرة من الأفلام المختلفة ما بين الكوميديا والأكشن بمشاركة أبرز النجوم؛ ليكون الموسم المقبل واحد من أبرز المواسم السينمائية التي ينتظرها الجمهور.

وتتضمن قائمة أفلام عيد الأضحى 2022 في مصر، المبدئية مجموعة من الأعمال السينمائية ذات الإنتاج الضخم على رأسها فيلم «كيرة والجن» الذي يحمل توقيع المخرج مروان حامد، ويجمع كريم عبدالعزيز وأحمد عز للمرة الأولى بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم هند صبري، سيد رجب، أحمد كمال، أحمد مالك وهدى المفتي، وهو مأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد، الذي تولى تحويل الرواية إلى نص سينمائي.

قائمة أفلام عيد الأضحى 2022 في مصر

وتتسع قائمة أفلام عيد الاضحى 2022 في مصر، لتشمل فيلم «بحبك» للنجم تامر حسني، والذي يعتبر تجربته الأولى في الإخراج السينمائي، بجانب مشاركته في بطولة الفيلم مع هنا الزاهد وهدى المفتي، وتدور الأحداث حول «علي» الذي يجد نفسه حائرا ما بين الفتاة التي على وشك الزواج منها وحبيبته القديمة التي تعيدها الظروف إلى حياته مرة أخرى، بينما يتواجد الفنان محمد عادل إمام في الموسم السينمائي بفيلم «عمهم» للمخرج حسين المنباوي.

وانضم فيلم «في القلب» للمخرج مرقس عادل، إلى قائمة الأفلام المرتقب عرضها في السينما خلال موسم عيد الأضحى، والذي يشارك في بطولته خالد سليم، نسرين طافش ومنة فضالي.

«تسليم أهالي» أحدث الأعمال المنضمة لقائمة أفلام عيد الأضحى 2022 في مصر

بينما يعتبر فيلم «تسليم أهالي» للمخرج خالد الحلفاوي، أحدث الأفلام التي انضمت لقائمة أفلام عيد الاضحى 2022 في مصر، والذي تعود من خلاله الفنانة دنيا سمير غانم للسينما مرة أخرى منذ مشاركتها الأخيرة في فيلم «لف ودوران» مع الفنان أحمد حلمي في 2016، ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم الكوميديا من بينهم هشام ماجد، بيومي فؤاد، إضافة إلى الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.