القاهرة تستعد لامتحانات الثانوية العامة بإجراءات احترازية مشددة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العاصمة أنهت استعدادتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ بعد غدٍ الاثنين، مشيرًا إلى أنه سيُجرى تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان، مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين، وكذلك العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

105966 طالبا يؤدون الامتحانات في القاهرة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 105966 طالبا وطالبة، من 33 إدارة تعليمية، موزعين على 297 لجنة، إضافة إلى لجنتين إحداهما بمستشفى 57357، منهم 31323 طالبا وطالبة علمي علوم، و20747 طالبا وطالبة علمي رياضة، و45622 طالبا وطالبة أدبي بإجمالي 97692 طالبا وطالبة، إضافة إلى 8304 طلاب وطالبات بالمدارس الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة مع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، لمتابعة الترتيبات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة توافر المرواح بكل اللجان، والتأكد من عملها بكفاءة، وكذلك توافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

إجراءات احترازية مشددة

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري على اللجان التي ستُعقد الامتحانات بها، للتأكد من توفير كل سبل الراحة بها، مع التأكد من اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة، من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب، والتأكد من نظافة المحيط الخارجي لها.

وأشار المحافظ إلى ضرورة توافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة، ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة، مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان، من خلال التواجد الميداني لكل رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان، مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات، وتكرار ذلك بصفة دورية، مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، إضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.