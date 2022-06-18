جهود الداخلية في أسبوع: ضبط 11 ألف قطعة سلاح و103 ألف قضية تموينية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأسفرت جهود الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق نتائج إيجابية أبرزها فى مجال الأمن العام، حيث جرى استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى «بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية»، «السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية"» ضُبط خلالها «56» متهما، وبحوزتهم «34 قطعة سلاح ناري، طلقات مختلفة الأعيرة، 56 قطعة سلاح أبيض».

ضبط «35» قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ «4650» حكم قضائى متنوع.

ضبط «329» قضية متنوعة.

ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

وفي مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط «473» عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط، الجيزة - الغربية، المنيا، كفر الشيخ، الدقهلية، السويس، القليوبية، الشرقية، قنا، دمياط، سوهاج، بورسعيد، الأقصر، جنوب سيناء - البحر الأحمر، الإسماعيلية، الفيوم، مطروح، البحيرة، بنى سويف»، وبحوزتهم «289 قطعة سلاح نارى، كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، كميات من المواد المخدرة المتنوعة»، وجدير بالذكر أن بعض المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها «سرقة ، سلاح، مخدرات ، قتل».

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط «1171» قطعة سلاح ناري، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة جرى ضبط «8» تشكيلات عصابية ضموا «32» متهم إعترفوا بإرتكاب «39» حادث سرقة متنوع، وضبط «180» قضية أحداث، وكشف غموض «86» حادث متنوع، أبرزهم «قتل - سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة»، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى «136» متهماً.

تنفيذ الأحكام القضائية

تم تنفيذ «590616» حكم قضائي، وذلك على النحو التالى:

«2335» حكم جناية .

«207340» حكم حبس.

«299005» حكم غرامة.

«81936» مخالفة.

مجال الأمن الإقتصادى

جرى ضبط «20» قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت «1977 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 266,895 جنيه».

ضبط «15» قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت «235160 لتر» لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط «10334» قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت «1374٫296» طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط «275» قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات بلغت «285٫324 طن- 188502 عبوة غذائية، 152401 قطعة متنوعة»، وكذا ضبط «95» قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت «4,794 طن، 8861 عبوة زيت تموينى، 2406 قطعة، 2350 رغيف خبز، 56 بطاقة ذكية».

ضبط «4209» مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت «14٫68 طن، 250 قطعة».

ضبط «18» قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت «59٫021 طن».

ضبط «2450» قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية.. بمضبوطات بلغت «271٫166 طن، 3380 عبوة، 37585 قطعة».

ضبط «265» قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت «1187 عبوة».

ضبط قضية فى مجال البيع بأزيد مواد بناء .. بمضبوطات بلغت «20 طن».

ضبط «121» قضية إستيلاء على الدعم، بمضبوطات أبرزها «133٫937 طن، 221000 لتر، 8676 عبوة - 2788 قطعة،3318٫280 متر» سلع مُدعمة متنوعة.

ضبط «47» قضية فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح، خلط القمح المحلى بالمستورد، التخزين الخارجى للأقماح المحلية" ضُبط خلالها «36متهم»، «9 مركبات» .. بمضبوطات بلغت «366 طن، و562 كيلو جرام - 30 طن "دقيق أبيض"».

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط «85126» قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد «71,923,994» مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبى:

ضبط «1669» قضية فى مجال التهرب الضريبى: «ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة، جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين» بمبالغ مالية بلغت «1,816,586,470» مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة «11,377,570» مليون جنيه.

قضايا الأموال العامة:

ضبط «57» قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها «78,441,238 مليون جنيه» .. أبرزها:-

ضبط «49» قضية فى مجال «الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى» بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة«عملات "محلية، أجنبية"» بما يعادل «53,410,238 مليون جنيه».

قضايا النقل والمواصلات:

ضبط «4» تشكيلات عصابية، ضمت «8» متهمين، إرتكبوا «5» وقائع.

ضبط «1429» قضية متنوعة، أبرزها جرائم «سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة».

قضايا المصنفات:

ضبط «241» قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : «162» قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات أبرزها «وحدات معالجة مركزية، تابلت، هواتف محمولة، راوتر، أجهزة لاب توب، أجهزة هارد ديسك، أنتنا، جهاز "نانو بيم" لتوزيع ترددات الشبكة لمسافات بعيدة»، وكذا ضبط «79» قضية فى مجال جرائم المطبوعات تمثلت فى «ضبط وإتخاذ الإجراءات قبل من المطابع والمكتبات تعمل بدون ترخيص».

قضايا البيئة والمسطحات المائية:

ضبط «603» قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا «صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة»، وكذا ضبط «1651» قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و«373» قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، و «167» قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و«44» قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وكذا تأمين «602» لنش سياحى.

مكافحة المخدرات

ضبط «1555» قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالهم الآتى:-

كمية من مخدر البانجو، وزنت «7200,313 كيلو جرام».

كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت «1354,102 كيلو جرام».

كمية من بذور الخشخاش "أفيون" وزنت «150 كيلو جرام».

كمية من بذور القنب "البانجو" وزنت «125كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين، وزنت «40,732 كيلو جرام».

كمية من مخدر الأفيون، وزنت «15٫211 كيلو جرام».

كمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت «9,166 كيلو جرام».

كمية من مخدر الإستروكس، وزنت «8,773 كيلو جرام».

كمية من مخدر الفودو، وزنت «375 جرام».

كمية من مخدر الكوكايين وزنت «20 جرام».

« 19,566 ألف قرص ترامادول مخدر».

«18٫979 ألف قرص كبتاجون مخدر».

«14٫529 ألف قرص مؤثر مخدر».

«1300 قرص إكستاسى "خبوط" مخدر».

إبادة مساحة «125 فدان و23 قيراط و11سهم» منزرعة بنبات القنب "البانجو" المخدر.

ضبط قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة «50» مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال «6» مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى «386,000,000 مليون جنيه».

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط «11» قضية بإجمالى «14» متهم .. بمضبوطات بلغت «770 كيلو جرام».

ضبط المخالفات المرورية

ضبط «303646» مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها «62454 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 2168موقف عشوائى».

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع «424 سيارة، 50 دراجة نارية».

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط «11982» مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

حملات المرور على المدارس والطرق

المرور على «149» مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة ل «329» من سائقى حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع العينات.

فحص «329» مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين صلاحيتهم.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة ل «4261» من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية «210» سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط «1937» مخالفة أجهزة صوتية، ضبط «2328» مخالفة الأجهزة الضوئية، ضبط «4581» مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص، ضبط «4894» مخالفة ملصقات.

ضبط «99» محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية"، ضبط «380» أجهزة صوتية، ضبط «665» أجهزة ضوئية، ضبط «1354» ملصقات مخالفة.

أمن الموانئ والأمن السياحى

ضبط «24» قضية تهريب «بضائع، مستحضرات تجميل، مكملات غذائية»، وكذا «68» قضية متنوعة من أبرزها «دخول دائرة جمركية، جنحة مرورية».

ضبط «674» قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها «مخالفات شركات سياحية، حيازة آثار، حفر وتنقيب عن آثار».

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.