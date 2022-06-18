للحالات المرضية.. الأوراق المطلوبة للحصول على إعانة مالية من بنك ناصر

الدعم المالي واحد من أهم المساعدات النقدية التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي للحالات المرضية التي لا تستطيع إعانة نفسها وتحمل نفقات العلاج والدواء، وهو ما دفع البنك لدعم تلك الفئة؛ لتعيش «حياة كريمة»، فضلا عن توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين.

ووفقا لبنك ناصر الاجتماعي، فإن المساعدات النقدية تصرف دفعة واحدة أو على دفعات، لتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدة النقدية للحالات المرضية

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية.

- تقديم بحث اجتماعي من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة.

- تقديم تقرير طبي حديث عن الحالة المرضية أو الإعاقة ويجب أن يتم استخراجه من مستشفى حكومي.

- تقديم بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعيه يفيد بأحقية الحصول على التمويل من البنك.

- تقديم مستند يفيد بإشهار طلاق للمطلقة، شهادة الوفاة للأرملة، شهادة هجر للمهجورة.

الفئات الأولى بالرعاية والدعم المادي

يحق لأسرة المريض وكذلك الأسرة التي تعولها امرأة «الأرملة، المطلقة، أسرة المسجون، مهجورة العائل»، كما يحق للأيتام وأسرة المعاق والأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى.

كما أن فئات يقدم بنك ناصر الاجتماعي لها مساعدات وإعانات مالية منها أسرة بها طالب جامعي وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية ومشروعات التخرج النهائية، وكذلك الأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات، إضافة للشخص الحاصل على شهادة محو الأمية أو أنهى التعليم الجامعي أو التعليم فوق المتوسط، فضلا عن أحقيقة الأسرة التي بها أبناء حديثي الولادة «الأطفال المبتسرين».

ويحق للأسرة التي في حاجة ملحة لتوصيل مياه الشرب نقية بمنزلها الحصول على إعانة مادية ليتسنى لها عيش حياة كريمة، والتي تكفلها الدولة والحكومة المصرية لكل أبناء الوطن داخل القوى والنجوع المختلفة.