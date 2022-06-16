أسعار الذرة تقترب من أعلى مستوى لها في 10 سنوات

جرى اليوم تداول عقود الذرة الآجلة حول مستوى 7.6 دولار للبوشل (يعادل 20 كليو تقريبا)، وهو أعلى مستوى فيما يقرب من 8 أسابيع، وليس بعيدًا عن أعلى مستوى في 10 سنوات تقريبًا عند 8.1 دولار المحقق في أبريل، وسط مخاوف متجددة بشأن إمدادات الحبوب.

فشل المحادثات الروسية الأوكرانية

وفشلت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، أكبر موردي الذرة العالميين، لاستئناف الصادرات الأوكرانية، على الرغم من الجهود التركية للتفاوض بشأن إيجاد ممر آمن للحبوب العالقة في موانئ البحر الأسود.

وقالت أوكرانيا، إن روسيا تفرض شروطًا غير معقولة، وقال الكرملين إن الشحن المجاني يتوقف على إنهاء العقوبات، في غضون ذلك، أكملت بكين وبرازيليا مفاوضات رئيسية لبدء تصدير الذرة من البرازيل إلى الصين بعد سنوات من المحادثات بين الطرفين.

ارتفاع العقود الآجلة للذرة

وفي 14 أبريل الماضي، ارتفعت العقود الآجلة للذرة إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات تقريبًا على خلفية احتمالات زيادة الطلب في مواجهة مشكلات الإنتاج الصغيرة وسلسلة التوريد.

وتشير البيانات التاريخية، إلى أن أسعار الذرة وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 8.43 دولار للبوشل في أغسطس من عام 2012، ومن المتوقع تداول الذرة عند 9.05 دولار للبوشل بنهاية الربع الجاري، بحسب توقعات منصة «تريدينج إيكونوميكس»، وسط توقعات أن يجرى التداول عند 10 دولارات للبوشل في غضون 12 شهرًا.

وساعد ارتفاع أسعار النفط الخام والأنباء المرتبطة بإمكانية استخدام الذرة في أمريكا لزيادة استخدام الإيثانول هذا الصيف في دعم عمليات الشراء الجديدة، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتسبب ظروف الطقس الجاف في البرازيل، ومناطق الزراعة الأصغر من المتوقع في الولايات المتحدة، والتأخير في زراعة الذرة في الصين وسط عمليات الإغلاق بسبب انتشار كورونا هناك، في خسائر إنتاجية كبيرة للمحصول الاستراتيجي.