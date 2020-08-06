صور.. مدرسة مدينة العمال تستقبل تظلمات الثانوية العامة بقنا

استقبلت مدرسة مدينة العمال الابتدائية بقنا، طلبات تظلم طلاب الثانوية العامة الراغبين في التظلم من بعض المواد الدراسية التي أدوا امتحاناتها هذا العام.

وشهدت المدرسة توافد الطلاب وأولياء أمورهم، وسط إجراءات احترازية وبوابات تعقيم، قبل دخول المترددين إلى قاعة تقديم التظلمات.

كما التزم الطلاب وأولياء أمورهم، بارتداء الكمامات أثناء دخولهم المدرسة وخلال تقديم أوراق التظلمات.

ووقررت الوزارة فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا)، تبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 20 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.