«السفيرة عزيزة» يبرز حوار «الوطن» مع رئيس الفريق المكتشف لأول علاج للسرطان

أبرز برنامج «السفيرة عزيزة»، من تقديم الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «السفيرة عزيزة» على قناة dmc، الحوار الذي أجرته جريدة «الوطن» مع رئيسة الفريق المكتشف لأول علاج للسرطان أندريا سيرسيك، الطبيبة الأمريكية المتخصصة في السرطانات ومتخصصة في العلاج الكيميائي الجهازي والعلاج الكيميائي الموضعي.

14 مريضًا خضعوا لتجارب الدراسة

وقالت مكتشفة علاج السرطان في حوارها لـ«الوطن» إن الدراسة جرى تجربتها على نحو 14 مريضًا بأعمار مختلفة وحالات صحية مختلفة، كانوا يحصلون على الجرعة لمدة 3 أسابيع واستمرت متابعتهم لمدة 6 شهور وشفيت بشكل تام من السرطان دون أي أعراض جانبية، على عكس الأعراض الجانبية الخطيرة التي تحدث أحيانًا مع أساليب العلاج الأخرى التقليدية المتعارف عليها، وبينت الأبحاث الأولية أن دواء السرطان الجديد يقضي على السرطان ويمكن أن تحدث انتكاسة للمريض أو عودة المرض مرة أخرى للظهور.

من جهته، قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الباطنة والمناعة بنيوجيرسي في مداخلة عبر تطبيق زووم بالبرنامج، إن علاج السرطان الجديد يحظى باهتمام من الأوساط العلمية، إذ يتفاءل به الجميع لعلاج أمراض السرطان في المستقيم والقولون ويفتح بابًا جديدًا لعلاج الأمراض السرطانية.

أسلوب العلاج في العقار الجديد غير مسبوق

وأشار إلى أن أسلوبه الجديد غير مسبوق، إذ يتعرف الجهاز المناعي للجسم على السرطان كأنه مؤثر خارجي ويجب أن يدافع عنها الجهاز المناعي مثلما يحدث في محاربة الميكروبات، موضحًا أن الأطفال لا يصابون بسرطان القولون أو المستقيم، حيث تزيد نسبتها بين كبار السن، والمرضى الذين أجريت عليهم الأبحاث من الأربعينات حتى السبعينات.

وأوضح أن الخطوة المقبلة هي استخدام الدواء على عينة أكبر، وعندما تصرح هيئة الـfda الأمريكية يتم إنتاجه والاستخدام العام على المرضى، متوقعًا أن تكون الخطوات سريعة جدًا، ولكن لا يمكن تحديد جدول زمني للأمر.