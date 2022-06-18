تجهيز عرائس ووظائف ومشروعات صغيرة ببرنامج واحد من الناس.. غدا

في دورته الجديدة كأكبر بوابة خير عبر شاشة الإعلام المصري، بدأ تصوير حلقات جديدة من برنامج «واحد من الناس» من تقديم الإعلامي عمرو الليثي في دورته الجديد في العاشرة مساء الأحد والاثنين من كل أسبوع على شاشة الحياة.

تفاصيل حلقات برنامج واحد من الناس

وتم تصوير العديد من الحلقات الجديدة للبرنامج، والذي يستمر في تحقيق أمنيات وأحلام المشاهدين والوصول إلى منازلهم وتحقيق أمنياتهم، ويستمر البرنامج في دوره التنموي خلال الموسم الجديد وتقديم خدمات إنسانية واجتماعية متعددة، حيث تتجول كاميرا واحد من الناس في كل شوارع وميادين مصر تحقق أمنيات البسطاء، منها تجهيز العرائس ودعم الأيتام، وتقديم رحلات عمرة، وإجراء عمليات جراحية، ومشروعات صغيرة بالإضافة إلى تقديم أطراف صناعية وكراسٍ متحركة، وقوافل طبية وغذائية للقرى الأكثر فقراً في مصر ووصلات مياه.

مواعيد عرض البرنامج

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد والاثنين على شاشة قناة الحياة، وبجانب العمل الخيري يستضيف عمرو الليثي عددا كبيرا من الفنانين من نجوم مصر والوطن العربي لإجراء معهم حوارات إنسانية واستطاع في الموسم الماضي أن يتصدر التريند أكثر من مرة بعدد كبير من الحلقات ومن بينها حلقة دينا عندما تحدثت بها عن فيدرا، ورشوان توفيق الذي كشف عن ابنته التي رفعت قضية حجر عليه، وحورية فرغلي التي كشفت عن تفاصيل عمليتها الجراحية التي أجرتها وعدم سؤال ابنة خالتها أمينة خليل عنها وغيرها من الحلقات التي تصدرت التريند.