«حماة الوطن»: سنقدم حلولا مبتكرة و«خارج الصندوق» للحوار الوطني

قال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن الحزب خرج بحلول مختلفة ومبتكرة وخارج الصندوق في كل الملفات التي طرحها للمشاركة في الحوار الوطني، مشددًا على أن الحوار الوطني من أدوات السياسة وتقترب من الاستفتاء إلى حد ما، حيث يشارك المواطنون بحلول في الأزمات المختلفة عبر القنوات الشرعية.

وأضاف بهاء شلبي خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور والإعلامية شيماء الكردي مقدمة برنامج «الحوار الوطني» على قناة اكسترا نيوز: «وضعنا هذه الأفكار في شكل عناوين وعندما يبدأ الحوار الوطني سيأتي الدور على التفاصيل الاخرى مثل الموارد المطلوبة»، وتطرق إلى مشروع كبير بخصوص الاقتصاد الأخضر.

الهيدروجين الأخضر حاضر بقوة في الحوار الوطني

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب: «سنطرح ملفا ذا صلة بالهيدروجين الأخضر، حيث نجهز لملف كوب 27، ولمصر الريادة في التعامل مع هذا الملف، إذ أنّ الهيدروجين الأخضر حديث على مستوى العالم، وهناك اختلافات بخصوص إمكانية العمل بها، واستغللنا الموارد المتاحة في مصر للأماكن التي يمكن أن تشهد هذا النوع من المشروعات».

الإعلان عن الاقتراحات مع بداية الحوار الوطني

وأردف، أن الحزب مهتم بان تكون خطواته في الطرح متماشية مع الخطوات التي تنفذها الأكاديمية الوطنية: «سأكون متحفظا على الدخول في تفاصيل المشروعات التي تقدمت بها، بهدف احترام التنسيق وعدم الحشد الإعلامي وأن يحصل الجميع على فرص متساوية، على أن يبدأ النقاش والإعلان عن التفاصيل في بداية الحوار الوطني».