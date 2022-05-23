«حماة الوطن» بالإسكندرية يطلق نماذج محاكاة لتأهيل الشباب الجامعي

أعلن حزب حماة الوطن أمانة الإسكندرية، عن تدشين مشروع محاكاة للمجالس النيابية ومجلس الوزراء، وذلك بناء علي تكليف من محمد مجاهد، الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسكندرية، بالعمل على الوصول إلى طلبة الجامعات باعتبارهم نواة المجتمع والأمل القادم فى بناء الجمهورية الجديدة.

يأتى هذا المشروع بالتنسيق بين أمانة تنمية الموارد والاستثمار وأمانة التدريب والتثقيف وأمانة الشباب حيث تقرر البدء في عمل نموذج محاكاة للبرلمان الشبابي لطلبة الجامعات، ونموذج محاكاة لحكومة الظل مجلس الوزراء لطلبة الجامعات.

المحاكاة الفعلية خلال شهر يوليو المقبل

وقال الدكتور إيهاب برغش، أمين تنمية الموارد والاستثمار في الإسكندرية، إنه من المقرر وضع خطة عمل فى الأيام المقبلة من أجل البدء بعدد من الدورات التعريفية لطلبة الجامعات المشاركين فى الفعالية على أن تتم المحاكاة الفعلية خلال شهر يوليو المقبل، مع انتهاء موسم إمتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت هبه القرش، أمين أمانة التثقيف والتدريب، إنه بالتعاون مع الأمانات المعينة سيتم تنظيم أكثر من دورة تدريبية وتثقيفية للطلاب حول كيفية القيام بنموذج المحاكاة، خاصة في ظل الدراسة النظرية فقط وأهمية التدريب.

ممارسة الحياة السياسية داخل الجامعات

وأوضح الدكتور هيثم درويش، أمين الشباب، أن الشباب تحتاج إلى جهد من أجل ممارسة الحياة السياسية داخل الجامعات في إطار حزبي والتعرف علي كافة المهام السياسية قبل التخرج.

وأشار محمد مجاهد، أمين أمانة الإسكندرية، إلى ان نموذج محاكاة مجلس النواب يهدف إلى سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والممارسة العملية، ويساهم فى إعداد عناصر مؤهلة لممارسة الحياة النيابية من خلال التعرف على النظام البرلمانى المصري والأدوات البرلمانية التى يتم استخدامها.