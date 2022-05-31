أمانة المرأة بحزب «حماة الوطن» ترسم الضحكة على وجوه أطفال الأورام بالإسكندرية

في محاولة لرسم الضحكة على وجوه أطفال مرضى الأورام، نظمت أمانة المرأة حزب حماة الوطن برئاسة الأستاذة رانيا الشيمي، زيارة لمستشفى برج العرب لأورام الأطفال، وهى المستشفى الوحيدة التي المتخصصة في علاج سرطان الأطفال في الإسكندرية، في محاولة لتقديم الدعم النفسي والمادي للمستشفى الأطفال وأسرهم.

وترأست الزيارة النائبة الدكتورة رندا مصطفي، وكيل التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وأمين المرأة بحزب حماة الوطن، النائبة الدكتورة منى عمر، عضو مجلس النواب، والنائب الدكتور محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ، ورانيا الشيمي، أمين المرأة، أحمد هلال الأمين العام المساعد لشئون التخطيط.

«حماة الوطن» يدعم مستشفي الأورام

وقال محمد مجاهد، أمين حزب حماة الوطن بالإسكندرية، خلال الزيارة، إن الحزب يسعى إلى تقديم كافة أوجه الدعم لمستشفى الأورام للأطفال، التي تخدم عدد كبير من المصابين بالسرطان، مؤكدًا على تكاتف الحزب مع المجتمع المدني لمساعدة المرضى وأسرهم، إضافة إلى التواصل مع إدارة المستشفى والجمعية بشكل دائم.

وعرض الدكتور أحمد عاشور، نائب مدير المستشفي، خلال الزيارة، شرحا للوضع الحالي للمستشفى، مؤكدًا أن المستشفى متخصص في سرطان الأطفال بسعة 80 سريرا مجانا، وأوضح أن المستشفى تابع لجامعة الإسكندرية، حيث تستقبل الأطفال حتى سن 18 عاماً، مشيراً إلى أنه لا يوجد قوائم انتظار للأطفال الصغار، مع تغطية 4 محافظات هى: الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ومرسى مطروح.

أورام لأطفال بالإسكندرية بلا قوائم انتظار

وقال «عاشور» إن المستشفى يحتاج إلى دعم مادي من أجل إنهاء مبني مركز العلاج الإشعاعي، حيث يتم تجهيز المبنى من قبل الجمعية وتبرعات رجال الأعمال والمجتمع المدني، والذي يحتاج إلى 40 مليون جنيه دعم مادي للانتهاء من أعمال التجهيز خاصة وأن مركز العلاج الإشعاعي لا يوجد له مثيل، ويحتاج الطفل المريض عند عمل أشعة للسفر عبر المحافظات من أجل إجرائها، خارج الإسكندرية وهو ما يسبب تكلفة مادية عالية وإجهاد كبير على طفل الأورام.

«عاشور»: المستشفي يستقبل 1500 حالة سنويا

وأشار إلى أنه لا يمكن تأخير العلاج على أطفال الأورام، ومركز الإشعاع يخدم أطفال الأورام ليس فقط مرضى المستشفى فقط، بل عدد كبير من الحالات، لافتاً إلى أن المبنى يحتاج إلى التجهيز أما الدولة وفرت الأجهزة والتي تبلغ 140 مليون جنيه تم توفيرها للمبنى.

وأكد أن المستشفى تستقبل 1500 حالة أورام في السنة، حيث تم علاج 6 آلاف حالة منذ افتتاح المستشفى عام 2018، حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك 8 آلاف حالة طفل أورام علي مستوي مصر، تستقبل منها المستشفى 1500 حالة.

ووزعت عضويات أمانة المرأة حزب حماة الوطن، الألعاب والهدايا على الأطفال الصغار داخل الغرف، ومحاولة رسم الضحكة على وجوههم ووجوه أسرهم.

واستقبل وفد حزب حماة الوطن بالإسكندرية، كلا من الدكتور محمد زهران، المدير التنفيذي لجمعية مستشفى سرطان أطفال إسكندرية، والدكتور أيمن بسيوني مدير اداره مستشفيات جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عاشور نائب مدير المستشفى، والدكتور ياسر عادل، مدير إدارة العلاقات العامة والدعم المالي بجمعية مستشفى سرطان أطفال إسكندرية.