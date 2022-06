إليسا تعلق على نجاح حفلها في جدة: «كل الحب للشعب الجميل»

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي في موسم جدة.

وعلقت «إليسا» قائلة: «شكرا للشعب الجميل، على الليلة الجميلة مع شريكي سعد لمجرد، بحكبم جميعًا».

Thank u thank u beautiful lovely people

Anight to remember @saadlamjarred1

Love all pic.twitter.com/6VTrZty6Va