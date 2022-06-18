إليسا تعلق على نجاح حفلها في جدة: «كل الحب للشعب الجميل»

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي في موسم جدة.

وعلقت «إليسا» قائلة: «شكرا للشعب الجميل، على الليلة الجميلة مع شريكي سعد لمجرد، بحكبم جميعًا».

Thank u thank u beautiful lovely people

Anight to remember @saadlamjarred1

Love all pic.twitter.com/6VTrZty6Va — Elissa (@elissakh) June 17, 2022

حفل إليسا وسعد لمجرد في جدة

وأحيا الثنائي اليسا وسعد لمجرد حفلًا غنائيًا حمل شعار كامل العدد، وقدما من خلاله باقة من أفضل أغانيهما، كما قدما سويا أغنية «من أول دقيقة» والتي حققت منذ طرحها ملايين المشاهدات، وتفاعل الجمهور مع إليسا وسعد مرددين معهما الأغنية.

حفل إليسا في مصر

وتستعد اليسا لإحياء حفل غنائي في مصر الشهر المقبل، معربة عن سعادتها البالغة وانتظارها للحفل، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقا على «البوستر» الرسمي للحفل الذي يجمعها بالفنان وائل كفوري، وعلقت عليه قائلة: «متحمسة جدًا للعودة مرة أخرى إلى مصر في الأول من يوليو المقبل، وهذه المرة مع الفنان الجميل وائل كفوري، على مسرح واحد في ليلة ساحرة، أنا لا أطيق الانتظار لرؤية عائلتي المصرية من جديد».