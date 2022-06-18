حجز إعادة محاكمة 18 متهماً في أحداث العدوة بالمنيا للنطق بالحكم

حددت محكمة جنايات المنيا، دور شهر أغسطس المقبل، للنطق بالحكم في قضية إعادة إجراءات محاكمة 18 متهماً، سبق معاقبتهم بالسجن ما بين المؤبد و3 سنوات، لتورطهم في أحداث حرق وسرقة ونهب، وقتل رقيب بمركز شرطة العدوة في شمال المحافظة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها، اليوم السبت، برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أحمد حنفي، وأحمد عبد العزيز، وأمانة سر علي حسن، واستمعت لدفاع المتهمين وقررت حجز القضية للحكم.

تورط المتهمين في أحداث الشغب والفوضى

كانت محكمة جنايات المنيا، سبق وعاقبت المتهمين بالسجن المشدد ما بين المؤبد و3 سنوات، لتورطهم في أحداث شغب العدوه عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

وشهد مركز العدوة أحداث عنف وتخريب منشآت عامة وحكومية عقب فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول "مرسي" في منتصف شهر أغسطس من عام 2013 وتم القبض علي عدد من المتهمين وإحالتهم للمحاكم الجنائية.

التصريح بدفن جثث ضحايا حادث قطار ملوي

علي جانب أخر، قرر المستشار أبوالوفا عيسى، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، التصريح بدفن جثامين 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث قطار بملوي، وكلف البحث الجنائي باستكمال التحريات.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً بمصرع كل من «نادية ع.» 60 سنة، ربة منزل، وبناتها «سمية» 21 سنة، و«منى» 32 سنة، و«حسناء» 19 سنة، في حادث قطار بملوي، وانتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن ربة المنزل وبناتها الثلاثة كن في طريقهن للمنزل، أثناء عبورهن المزلقان من الجانب الغربي إلى الشرقي، حيث مقر إقامتهن، فدهسهن القطار، وتبين عدم وجود شبهه جنائية.