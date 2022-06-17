العثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة وسط أرض زراعية في المنيا

عثر أهالي قرية «دير أبوحنس» داخل مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، على جثة شخص مجهول الهوية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

الجثة لرجل خمسيني ملقاة بالزراعات

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بتلقيهم بلاغًا من الأهالي، بعثورهم على جثة لرجل في العقد الخامس مجهولة الهوية وسط الزراعات داخل قرية «دير أبوحنس» التي تقع شرق النيل بمركز ملوي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن الجثة لرجل في العقد الخامس من العمر وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق، وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

جهود لكشف ملابسات غرق سيدة وأبنائها

على جانب آخر، تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل وأطفالها الثلاثة في ترعة الإبراهيمية قبل يومين وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثث، وأفادت التحريات الأولية أنها لكل من: أسماء. م 39 سنة ربة منزل، وأطفالها زياد. م 6 سنوات، وشقيقيه أحمد 5 سنوات، وعبدالرحمن، 3 سنوات، مقيمون جميعا بمركز سمالوط، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام.