مصرع سيدة وابنتيها وطفل في المنيا.. دهسهم قطار بمزلقان ملوي

شهدت مدينة ومركز ملوي جنوب المنيا، منذ قليل، مصرع 4 أشخاص دهسًا تحت عجلات القطار أثناء عبورهم مزلقان شرق المحطة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار ب4مواطنين بأحد مزلقانات السكة الحديد بمركز ملوي، ما أسفر عن مصرعهم نتيجة دهسهم تحت عجلات القطار.

3 من أسرة واحدة

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع كل من نادية علي ع.ع، تبلغ من العمر 60 عامًا، وابنتيها سمية.ا تبلغ من العمر 19 عامًا، ومنى.ا، تبلغ من العمر 30 عامًا، وطفل في العقد الأول من عمره، نتيجة عبورهم المزلقان، فدهسهم القطار رقم 164 القاهرة - أسوان تحت عجلاته، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 11 في انقلاب ميكروباص

وأصيب، صباح الجمعة، 11 شخص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديداً أمام قرية «بلنصورة»، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وجود عدد من المصابين.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 11 شخص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.