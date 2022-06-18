محافظ الأقصر يستقبل السفير الهندي للاحتفال باليوم العالمي لـ«اليوجا»

استقبل محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، سفير دولة الهند بجمهورية مصر العربية، أجيت جوبت، الذي يزور الأقصر حالياً، للمشاركة في فعاليات احتفالية اليوم العالمي الثامن لليوجا، المقرر إقامتها غداً الأحد الموافق 19 يونيو 2022 بمعبد الكرنك.

إقامة احتفالية اليوم العالمي لليوجا بالأقصر

وعبر السفير الهندي عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر، وإقامة احتفالية اليوم العالمي الثامن لليوجا بتلك المدينة التاريخية، معربا عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة، وروعة المعالم الأثرية المختلفة التي شاهدها.

وأوضح السفير الهندي، خلال اللقاء، أن الأمم المتحدة أصدرت في عام 2014 قراراً باعتبار يوم 21 يونيو من كل عام اليوم العالمي لليوجا، وأن هذا القرار حظى برعاية 177 دولة عضو في الأمم المتحدة، ومن بينها جمهورية مصر العربية، وكان الهدف من هذا القرار هو رفع وزيادة الوعي بشأن الفوائد القيّمة لممارسة اليوجا، والترويج عالمياً لتبني أسلوب حياة صحي وسلمي، يقوم على ممارسة اليوجا.

محافظ الأقصر يرحب بزيادة التعاون مع الجانب الهندي

من جانبه، رحب محافظ الأقصر بالسفير الهندي وإقامة احتفالية اليوم العالمي لليوجا على أرض محافظة الأقصر، متمنيا زيادة سبل التعاون مع الجانب الهندي، خاصةً في مجال السياحة، ورغبته في زيادة أعداد السائحين القادمين من الهند إلى مدينة الأقصر.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء، بحث إمكانية توقيع اتفاقية تآخي بين محافظة الأقصر وإحدى المدن الهندية المشابهة، وإمكانية التنسيق لعقد ورش تدريب اليوجا داخل المحافظة، بالتنسيق مع الشباب والرياضة والمؤسسات التعليمية.