تفاصيل مبادرة الـ50% من الريف المصري.. نصف التكلفة وتيسيرات كبيرة للمنتفع

قال اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، إن الريف المصري هو المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ نحو 6 سنوات: «نعمل كمطور في التنمية المستدامة، ومن ضمن الأساسيات لدينا التنمية والاستزراع والاستصلاح والتصنيع الزراعي وتنمية النشاط الداجني في مصر وإتاحة فرص عمل».

وأضاف «عبدالوهاب» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» على قناة DMC، أن هذا الأمر استكمال للعديد من المبادرات التي تمت في الفترة القليلة الماضية مثل مبادرات دعم المنتفعين في شتلات الزيتون ودوار الشمس وشتلات النخيل أو السماد أو التقاوي والنترات.

رغبة المنتفعين سر المبادرة

وتابع: «وجدنا رغبة كبيرة لدى العديد من المنتفعين على الأراضي في الفرافرة والمهرة أو غرب المنيا وامتداد غرب المنيا بالمشروع، وننسق مع وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي بخصوص الدعم والمساندة وفترات السماح، حيث سنساهم ونشارك بـ50% من التكلفة، وفي نفس الوقت سيساهم المنتفع بـ50% يدفعها أو عن طريق مشاركة من البنك الزراعي بأبسط التيسيرات الممكنة حتى يكون الأمر مبنيا على قواعد بسيطة».

أراضي كثيرة متاحة

وأوضح: «هناك أراضي في سيوة والفرافرة وغرب المنيا والمهرة الواعدة، وبالتالي أعلنا عن المبادرة ولم نتوقف عن خدمة ومساندة كل المنتفعين على أرضنا بشكل علمي ويضمن لهم استشارات للتنمية، ولكن من الأساس ستكون الشركة مشاركة، ومبادرتنا هي المشاركة بـ50% مع المنتفعين لتشجيع مشروعات الثروة الحيوانية بأراضي الـ 1.5 مليون فدان».