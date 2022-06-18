محافظ المنيا يتابع إنشاء مستشفى مطاي وتطوير حميات وصدر بني مزار

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة مستوى الخدمات الصحية بمركزي بني مزار ومطاي، وذلك ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة منظومة القطاع الصحي، وتقديم خدمات طبية وعلاجية ذات كفاءة عالية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وعماد حسن، رئيس مركز بني مزار، وسعيد محمد، رئيس مركز مطاي، والمهندس أحمد حسن، مدير مديرية الطرق، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والجهات المعنية.

مركز لتدعيم البلازما بمستشفى بني مزار

تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمستشفى بني مزار المركزي، بإجمالي تكلفة 275 مليون جنيه، حيث اطلع المحافظ على المخطط العام للمستشفى، والجدول الزمني لنهو المشروع، ويضم المستشفى 7 طوابق ووحدة لقسطرة القلب، ومركز لتدعيم البلازما، كما يضم المستشفى كافة الأقسام والتخصصات الطبية، وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية، لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

إنشاء مستشفى مطاي من 5 طوابق

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء وتطوير مستشفى مطاي المركزي، بإجمالي تكلفة تقديرية 324 مليون جنيه، والمكون من 5 طوابق، ويضم كافة التخصصات والأقسام الطبية المختلفة، والتي تشمل قسم العيادة الخارجية والصيدلية المركزية وقسم الغسيل الكلوي وقسم التعليم المركزي وقسم المعامل، إضافة إلى قسم إقامة المرضى، ومناطق الانتظار والأقسام الإدارية.

وأوضح الدكتور محمد نادي، أن مستشفى بنى مزار مقام على مساحة 2645 متراً مربعاً، بعدد 7 أدوار، وبطاقة استيعابية تصل إلى 144 سريراً، منهم 50 وحدة غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، وقسم للأشعة، و5 غرف إفاقة، بالإضافة لعدد من المعامل المجهزة بالمعدات الحديثة.

وتصل الطاقة الاستيعابية لمستشفى مطاي المركزي إلى 152 سريراً، منها 100 سرير إقامة للمرضى، و20 عناية مركزة، و32 للمبتسرين، حيث يتكون المستشفى من دور أرضي و5 طوابق علوية، على مساحة 5000 متر مربع.

كما شملت جولة المحافظ تفقد أعمال تطوير مستشفى حميات وصدر بني مزار، ضمن أعمال المرحلة الثانية لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات والصدر بالمحافظة، حيث تابع المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي يجري تنفيذها بالمستشفى، وتفقد عدداً من الأقسام بالمستشفى، وكذلك قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، واطمأن على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.