تعرف على العقوبة المنتظرة لمنتحل شخصية ضابط شرطة بالعبور.. قانوني يوضح

انتحل شخص في مدينة العبور شخصية ضابط شرطة، وذلك لتحديد أهدافه الدنيئة في واقعة تعذيب الضحايا، محدثًا بهم إصابات طعنية متفرقة بالجسد، بعد أن أوهمهم بارتكابهم واقعة سرقة، وأن كاميرات المراقبة رصدت وجوههم، ما العقوبة المنتظرة لمنتحل الشخصية دون واقعة التعذيب؟

انتحال الشخصية جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة

تعليقا على ذلك قال المحامي محمد جمال خلال حديثه مع «الوطن»، أن قيام شخص بانتحال صفة أيا كانت سواء ملكية أو عسكرية، هي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وذلك طبقا للمواد 155، و156، و157 من قانون العقوبات المنصوص عليها.

وأضاف «جمال»، أن القانون يعاقب على انتحال شخصية ضابط شرطة أو غيرها بغرامة تقدر بمائتي جنيه، والحبس لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد على عامين، وذلك طبقا للمواد المذكورة من قانون العقوبات.

السجن لمدة عامين لمنتحل الشخصية

وتابع المحامي أن المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها، يعاقب بالحبس لمدة عامين، بينما المادة 156 تنص على أنه استغلال وظيفة بغير حق يعاقب بالحبس، أما إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو إعلان حالة طوارئ تكون العقوبة 7 سنوات.

وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.