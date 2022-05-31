«بازار العبور.. شارع مصر» يتألق لاستقبال الأهالي قبل افتتاحه غدا (صور)

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، افتتاح شارع مصر الترفيهي بالمدينة غدا الأربعاء، مؤكّدًا أنَّ الهدف من المشروع في المقام الأول توفير فرص عمل مباشرة للشباب، وتوفير حياة كريمة لسكان المدينة، والحفاظ على الطابع العام الجمالي للمدينة للحد من ظهور العشوائيات والإشغالات.

وأضاف «الغيطي» لـ«الوطن» أنَّه تمَّ اختيار المكان المناسب لمشروع بازار العبور «شارع مصر» بحيث يظهر من جديد أمام رواد المدينة، بشكل جديد متطور حضاري، بشمال الحي التاسع جنوب الحي الترفيهي بجوار مشروع دار مصر، للإسكان الفاخر، كما تم تغيير اسم المشروع من «شارع مصر» إلى «بازار العبور .. شارع مصر».

«الغيطي»: شارع مصر يضم 50 باكية بأنشطة متنوعة

وقال «الغيطي» رئيس الجهاز الشارع يضم نحو 50 باكية بانشطة متنوعه، إذ تمّ التنسيق بين الجهاز وشاغلي البايكات القديمة، بتطوير ورفع كفاءة البايكات بحيث تلائم أعمال التطوير والتجميل الجارية وبالفعل تم الإستجابة الفورية من خلال شاغلي وأصحاب البايكات، بجانب فتح باب التقدم مرة أخرى لشغل 18 باكية عن طريق القرعة العلنية بمقر الجهاز ليصبح العدد الفعلي 50 باكية بأنشطة متنوعة عبارة عن « مأكولات ومشروبات ساخنة وعصائر وحلويات وآيس كريم وخردوات، وباكيتين بنشاط بيع وصيانة الدراجات ومستلزماتها.

«الغيطي»: إنشاء منطقة ألعاب للأطفال «كيدز إريا» بشارع مصر

وأعلن «الغيطي»، الانتهاء من إقامة وإنشاء منطقة ألعاب للأطفال «كيدز إريا» بجوار بازار العبور للتيسير على المواطنين ولسهولة اصطحاب الأطفال من خلال ذويهم ليصبح المشروع خدميا متكاملا لجميع أفراد الأسرة، ولإضفاء مزيدا من البهجة، إذ أصبحت المدينة متكاملة، بخلاف حمامات متنوعه لخدمة الزوار والعاملين بالمشروع.

وشدد على ضرورة تذليل كل العقبات التي تواجه شاغلي البايكايات، وتوصيل خطوط المرافق لكل البايكات (مياه -صرف – كهرباء)، كما تمّ تطوير ورفع كفاءة أعمدة الإنارة واستبدال الكشافات الصوديوم بكشافات ليد، واستحداث 25 من الأعمدة الديكورية المزودة بكشافات ليد لسهولة تنقل المواطنين ولرؤية بصرية أفضل.

رفع كفاءة وتجميل المنطقة لإضفاء لمسة جمالية والارتقاء بالمظهر الحضاري

كما شدد الغيطي، على جميع الإدارات المعنية، بسرعة رفع كفاءة وتجميل المنطقة لإضفاء قيمة ولمسة جمالية والإرتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمنطقة بالكامل.

وكان رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعلن الانتهاء من صيانة المسطحات الخضراء وزراعة 1000 متر نجيلة عالية الجودة وتدعيمها بـ10 آلاف شتلة من الشتلات الديكورية المزهرة المختلفة بخلاف تدعيم كل مسطح البازار بـ80 شجرة ظل مزهرة (بونسيانا – وتيكوما)، ولحماية مرتادي البازار، من التقلبات الجوية والتي تتمثل في إشاعة الشمس الشديدة صيفا، والأمطار شتاء، وهذا بخلاف تركيب عددٍ من البرجولات الخشبية الديكورية ودهان الأحواض والأرصفة والمشَّايات لزيادة الرؤية الجمالية للبازار، بما يناسب الشكل الجمالي للمنطقة بالكامل.