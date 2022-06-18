دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في روض الفرج

سيطر رجال الحماية المدنية، على حريق محدود داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة روض الفرج شمال القاهرة، وذلك عقب انتقال قوات الحماية المدنية، الذين تمكنوا من السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية أو بشرية.

تفاصيل حريق شقة روض الفرج

بداية الواقعة، جاءت بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق محدود داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة روض الفرج.

سيارات الإطفاء تنجح في السيطرة على الحريق

وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء لمكان الشقة محل الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، قبل السيطرة عليه، مع استمرار عملية الإخماد دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.

السيطرة على حريق بصالة تفتيش جمركي في ميناء سفاجا دون خسائر بشرية

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بميناء سفاجا البحري صباح اليوم، من السيطرة على حريق محدود نشب بإحدى صالات التفتيش الجمركي، قبل وصوله لأمتعة الركاب والبضائع، دون حدوث أي إصابات، وجارٍ المتابعة وتحديد حجم الخسائر المادية ومعرفة ملابسات الحادث.

وتلقت الحماية المدنية بلاغا يفيد بنشوب حريق محدود بإحدى صالات التفتيش الجمركية بميناء سفاجا البحري، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية، وسيطرت على الحريق دون خسائر.

وأكد مصدر بميناء سفاجا، إخماد الحريق قبل امتداده إلى أمتعة الركاب والبضائع بالساحة، وجار تحديد حجم الخسائر المادية.