السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنقباد دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، قبل قليل، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في الطابق الثالث، بمنطقة «منقباد»، التابعة لمركز أسيوط، نتيجة تسريب غاز طبيعي، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالحريق

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية، غير مأهولة بالسكان، بقرية «منقباد»، التابعة لدائرة مركز أسيوط .

قوات الحماية المدنية تواجه الحريق

وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف ومأمور المركز، إلى مكان محل البلاغ، وفور وصول القوات، تمت السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين سبب اندلاع الحريق نتيجة تسريب غاز طبيعي.

تم تحرير محضر بالواقعه، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمعرفة أسباب الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

مقتل تاجر مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

وفي وقت سابق أمس، لقى تاجر مخدرات مصرعه، بينما تم ضبط آخر، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط، والمطلوب التنفيذ عليه في إحدى القضايا «قتل عمد»، والمقضى فيها بالحكم بالإعدام.