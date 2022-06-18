 كل ما تريد معرفته عن مدارس STEM.. نظام الدراسة وشروط القبول

كل ما تريد معرفته عن مدارس STEM تقدمه «الوطن» في السطور التالية، خاصة وأن هذه النوعية من المدارس تقبل المتميزين في الشهادة الإعدادية وتتم الدراسة بنظام الإقامة الداخلية والدراسة باللغة الإنجليزية ما عدا مادة اللغة العربية.

كل ما تريد معرفته عن مدارس STEM

- هي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- تنسيق مدارس ستيم 2022 يقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من التعليم الحكومي أو الخاص أو التجريبي أو المدارس الدولية.

- اختبار القبول يتكون من 4 محاور، وهي رياضيات وعلوم ولغة إنجليزية وأسئلة مهارات ذهنية.

- التقديم لمدارس ستيم 2022 يتمّ الإعلان عنه على موقع وزارة التربية والتعليم.

- التقديم عبارة عن جزأين: الأول هو تقديم إلكتروني للطلاب الذين يحق لهم التقدم مع كتابة ترتيب الرغبات ويتمّ طباعة استمارة التقدم والجزء الثاني تقديم ورقي في الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة الإعدادية.

- مدارس ستيم لا ينطبق عليها نظام الثانوي الجديد بالتابلت.

- توجد مدارس ستيم في محافظات أسيوط وقنا والأقصر والبحر الأحمر والإسماعيلية وبني سويف والقليوبية والإسكندرية والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ.

نظام مدارس STEM

وفي سياق متصل، قالت الطالبة فاطمة محمد، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة ستيم في الأقصر، إن مدارس ستيم تساعد على عمل شخصية للطالب وتمنح خبرة عالية لا توجد عند خريجي الجامعات وتعلم كيفية إقناع الأخرين بفكرة مشروع معين، لافته إلى أنه يتم تكليف الطالب كل عام بمشروع «كبستون» وهو عبارة عن مشروع لخدمة المجتمع.

وأضافت «فاطمة» لـ«الوطن»، أن الدراسة تعتمد على البحث وفي الصفين الأول والثاني الثانوي يدرس الطالب 9 مواد والصف الثالث الثانوي يدرس الطالب 7 مواد، لافته إلى أن الكبستون عبارة عن مشروع عليه في أولى وثانية 60% من المجموع وفي الصف الثالث 20% ويحل مشكلة من مشاكل مصر العظمى وهما 11 مشكلة منها التعدد السكاني والصناعة وتلوث المياه والتكنولوجيا الحديثة.