بمناسبة عيد الأضحى.. توزيع لحوم 60 عجلاً على الأكثر احتياجاً بالمنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنيا، اليوم السبت، عن ذبح 60 عجلاً بلدياً، بالإضافة إلى توزيع 56 ألف كيلو لحوم مستوردة، على الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الآهلية، ومنها جمعية «الأورمان»، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك.

مشروع صك الأضحية للوصول باللحوم للمستحقين

وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إن المديرية تستهدف من خلال مشروع صك الأضحية الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجاً في قرى وعزب ونجوع محافظة المنيا، وخاصةً القرى الأكثر احتياجاً، والمناطق النائية الأكثر فقراً.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الغاية من الأضحية هي إدخال الفرحة على المضحي، من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجاً، بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم، مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكنية.

التعاون مع الجمعيات الأهلية لتوزيع لحوم الأضاحي

وأضاف «شعبان» أن الذبح سوف يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، إلى عصر آخر أيام التشريق، حيث يتم ذبح العجول البلدية في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالمنيا، وتوزيع لحومها على غير القادرين، خلال أيام العيد، في القرى الأكثر احتياجاً، من خلال مكتب مشروعات المحافظة، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية، ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا.

وأوضح أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة تبلغ 56 ألف كيلو، سيجري توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية من أهالي محافظة المنيا، وذلك طبقاً لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكداً أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام العيد، وستوزع بعد شهرين عقب وصولها مصر.