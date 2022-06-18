محافظ المنيا يوجه بتنفيذ القرارات الصادرة للعقارات المخالفة

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة ملف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، ومدى تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات القائمة.

وعقد نائب محافظ المنيا اجتماعاً لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة، وذلك بحضور المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، ونواب المراكز بنطاق المحافظة، ومديري إدارات المتغيرات المكانية، ومسئولي الإصلاح الزراعي، ومديري الجمعيات الزراعية، ومسئولي حماية الأراضي، والجهات المعنية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وشدد «أبو زيد» على الاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية «خط أحمر، لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة»، لافتاً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا بملف إزالة التعديات، وهناك جهود مكثفة لإنهاء أشكال التعديات بالمحافظة في أقرب وقت.

إنشاء كوبري جديد بمدينة بني مزار

وأجرى محافظ المنيا جولة لمتابعة أعمال إنشاء كوبري بني مزار، على طريق مصر أسوان الزراعي، بتكلفة تقديرية 350 مليون جنيه، بطول 1.2 كيلومتر، مكون من حارتين لكل اتجاه، كما تفقد المحافظ أعمال رصف 3 شوارع تفرعات بمركز بني مزار، تضم شارع العاشر من رمضان (شوارع المستشفي) بطول 600 متر، ضمن الخطة المركزية للعام المالى 2021/ 2022، وذلك ضمن جولات المحافظ الميدانية لمتابعة سير العمل، وحل كافة المشكلات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز أية مشاريع.

كما تفقد المحافظ أعمال إحلال وتجديد وتوسعة كوبري «علي باشا»، في قرية «المناهرة»، وكوبري «كفور لطف الله» بمركز مطاي، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق والكباري، من أجل تطوير كافة الطرق والكباري بالمحافظة، والعمل على رفع كفاءتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستمع إلى مشكلاتهم، موجهاً كافة الجهات المعنية بسرعة حلها في أقرب وقت ممكن، من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين.