الملا عن مذكرة تصدير الغاز للاتحاد الأوروبي: رسالة طمأنة للمستثمرين

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول، أن مذكرة التفاهم حول اتفاقية التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مدتها 3 سنوات تتجدد 3 مرات بإجمالي 9 أعوام.

كميات الغاز لم تُحدد حتى الآن

وأضاف «الملا» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن مذكرة التفاهم الخاصة بالاتفاقية لم تحدد كميات للغاز؛ لأنها تنص على التعاون في الأساس، موضحًا: «الاتفاقية لم تحدد كميات لكنها تتحدث عن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل عبر الاستفادة من الغاز المصري أو الإسرائيلي عبر محطات الإسالة في مصر وتحويلها للاتحاد الأوروبي».

وتابع وزير البترول، أن فائدة هذه الاتفاقية تمنح رسالة طمأنة للمستثمرين والشركات: «بتدي رسالة طمأنة لان القطاع ده محتاج رسائل شركات واستثمارات خاصة أنه جرى توقيعها بين الأطراف الثلاثة الفاعلة، ممثلة في مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، وبالتالي مؤسسات التمويل والشركات بيتشجعوا في الدخول لزوال مخاطر الاستثمار بعد توقيع الاتفاقية ومن ثم المذكرة تتيح لمصر فرصة الإتيان بالاستثمارات من جميع الاتجاهات».

الاكتشافات تحتاج إلى دعم تمويلي

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول، أن مصر لديها حقول مكتشفة ولم يتم الإنفاق عليها لتنميتها مثل قبرص وغيرها من البلدان قائلا: «الاكتشافات بتحتاج دعم تمويلي حتى تنفق الاستثمارات في هذه الحقول».