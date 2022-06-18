محمد الحلو يصل مستشفى عين شمس التخصصي استعدادا لإجراء العملية غدا

وصل منذ قليل، الفنان محمد الحلو لمستشفى عين شمس التخصصي من أجل الاستعداد لإجراء عملية جراحية كبرى غدا بسبب انسداد الشرايين.

محمد الحلو رفقة نجله في المستشفى

وقالت مصادر مقربة من الفنان لـ«الوطن»، إن الحلو يرافقه في المستشفى نجله حمادة الحلو، وعدد من أفراد أسرته.

ومن المقرر أن يجري «الحلو» عملية جراحية غدا من أجل تركيب دعامات بالساقين، بسبب معاناته من انسداد بالشرايين.

تفاصيل مرض محمد الحلو

وأعلن نجل الفنان محمد الحلو، منذ أيام، تعرض والده لأزمة صحية.

وكتب في منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أبويا وأخويا وصاحبي، وكل حاجة حلوة في حياتي الفنان الكبير محمد الحلو، يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها».

وأضاف: «قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، وتركيب دعامات، لإصابته بانسداد في شرايين الساقيين، يا رب اشفيه شفاء لا يغادر سقما».

وعقب إعلان حمادة الحلو خبر مرض والده، انهال عليه الدعاء من نجوم الغناء لمساندته في أزمته؛ منهم محمد فؤاد الذي كتب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «إلى أستاذي وأستاذ الوطن العربي الفنان الكبير والأخ العزيز محمد الحلو دعواتي لك بالشفاء العاجل يا ملك الإحساس».

وكتب هاني شاكر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «أخي وحبيبي الفنان الكبير محمد الحلو، كل التمنيات الطيبة بسرعة الشفاء والعودة لجمهورك ومحبيك الذي يدعو لك بتمام الشفاء العاجل إن شاء الله».