مصرع طفلة أمام منزلها في سوهاج.. دهستها سيارة وهي تلهو

شهدت دائرة مركز سوهاج، مصرع طفلة في العقد الأول من العمر مصرعها دهسا، إثر لهوها أمام منزلها، اصطدمت سيارة بها، ما أدى إلى مصرعها ووفاتها.

إخطار مدير الأمن

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن إخطارا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفاة دائرة مركز سوهاج.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص «قيادة أحمد ا م ش»، 30 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز جهينة شمال غرب سوهاج، أختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفلة «جوري. م. ع»، 3 سنوات، وتقيم، دائرة المركز حال لهوها أمام منزلها ما نتج عنه وفاتها.

وأفاد والد المتوفاة «محمود ع ع ح»، 43 سنة، موظف ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، وأتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفي الشبهة الجنائية.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالطفلة المذكورة تعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداتها

انقلاب سيارة ومتوفى بمركز البلينا

وفي سياق أخر شهدت دائرة مركز البلينا، انقلاب سيارة ومتوفى بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة «ملاكي» قيادة «عبد الناصر ع خ ب» 52 سنة، صاحب اعمال حرة، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها علي جانب الطريق، ووفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد نجل عم المتوفى «أحمد م خ ب»، 41 سنة، مهندس بشركة مطاحن، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، ونفي الشبهة الجنائية.