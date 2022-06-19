مصرع طالب في حادث مروري بطريق فرعي ببني سويف

لقي طالب مصرعه، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، في حادث مروري ناتج عن تصادم دراجة نارية بأخرى تروسيكل بطريق فرعي بدائرة مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

بلاغ بوقوع حادث مروري و متوفي في بني سويف

البداية بتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن اصطدام دراجة نارية بأخرى تروسيكل بطريق نجع أبو شراقي البحاروة بدائرة مركز الفشن ووجود حالة وفاة، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المتوفي إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تفاصيل حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل في بني سويف

وتبين من التحريات الأولية تصادم دراجة نارية بتروسيكل بطريق نجع أبو شراقي التابع للوحدة المحلية بقرية شنرا بمركز الفشن ما أدى إلى وجود حالة وفاة، وان سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة وجرى نقل المتوفي إلى مستشفى الفشن المركزي وجرى إيداعها مشرحة المستشفى.

وفاة طالب في حادث مروري بطريق فرعي في بني سويف

كما تبين أن الحادث أسفر عن وفاة طالب يدعى معاذ طه بدوي 14 سنة، مقيم قرية شنرا بمركز الفشن، وجرى إيداعه مشرحة مستشفى الفشن المركزي عقب نقله بواسطة سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.