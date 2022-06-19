إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي بكورونا.. لم يكن على اتصال بـ«بايدن»

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، إصابة المستشار جيك سوليفان بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إن سوليفان لم تظهر عليه أعراض، مشيرة إلى ان مستشار الأمن القومي الأمريكي، لم يكن على اتصال وثيق بالرئيس جو بايدن.

من جانبه، زار بايدن، إحدى الكنائس في بلدة «ريهوبوث بيتش»، بعد ساعات من سقوطه عن الدراجة الهوائية، ولدى مغادرته الكنيسة قفز 3 مرات في الهواء ليثبت أنه لم يصب بأذى نتيجة الحادث.

وصباح أمس السبت، سقط الرئيس الأمريكي، عن دراجته عندما لم يتمكن من إخراج قدمه من دواسة التثبيت، فيما قالت الرئاسة الامريكية «البيت الأبيض» إن بايدن لم يصب بجروح ولا يحتاج إلى تدخل طبي.

سوليفان يلتقي وزير خارجية السنغال

من جانبها، قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن سوليفان، التقى أمس الأول الجمعة مع وزير خارجية السنغال، آياتا تال سال، في «البيت الأبيض» لمناقشة الحرب «الروسية الأوكرانية» والأمن الغذائي العالمي، كما التقى بنظيره الصيني «يانج جيتشي» يوم الاثنين الماضي في لوكسمبورج.

من جانبها، قالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن سوليفان عادة ما يكون له اتصالات متكررة مع بايدن، مضيفة أنه كان على اتصال بالرئيس الأمريكي في وقت مبكر من الأسبوع

مستشار الأمن القومي الأمريكي يبتعد عن بايدن

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، بشرط عدم الكشف عن هويته، أن سوليفان كان يبتعد عن بايدن بعد أن ثبتت إصابة اثنين من الأشخاص الذين كان على اتصال وثيق بهم بالفيروس.

والخميس الماضي، قال الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن اختبار بايدن لـ«كورونا» كان سلبيًا.