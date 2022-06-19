إفريقيا على صفيح ساخن.. هجمات إرهابية في رواندا ونيجيريا

شهدت عدد من الدول الإفريقية خلال الساعات الماضية عدة أحداث تنوعت ما بين أمنية، كان على رأسها الهجمات الإرهابية التي شهدتها رواندا ونيجيريا، ما أسفرت عن مقتل العشرات، كما شهدت دولا إفريقية أخرى بينهاىليبيا، أحداث سياسية، كان من أهمها إعلان عناصر الداخلية بالمنطقة الغربية، دعمهم لـ «البرلمان» البلاد وحكومة فتحي باشاغا.

مقتل شخصين اثنين جراء هجوم لمسلحين على حافلة ركاب جنوبي رواندا

قتل شخصين اثنين، وأصيب 6 آخرين، جراء هجوم لمسلحين يشتبه بانتمائهم إلى «الجبهة الوطنية للتحرير» المتمردة على حافلة ركاب في منطقة «نياماجابي» جنوبي رواندا قرب الحدود مع بوروندي، وقالت الشرطة الرواندية في بيان، إن الهجوم وقع عصر أمس السبت.

وأضافت شرطة رواندا، في بيان، إنَّ المهاجمين قتلوا سائق الحافلة وأحد الركاب وأصابوا 6 ركاب آخرين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

10 أشخاص بينهم امرأة في هجوم لـ«داعش» بولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا

وفي نيجيريا، قتل مسلحون يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» الإرهابي، 10 أشخاص بينهم امرأة كانوا يجمعون الخردة من بقايا سيارات محروقة في قرية «جوني كورمي» قرب بلدة بامابولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حذرت منظمة الأمم المتحدة، من مخاطر دوامة العنف المسلح، في البلاد الذي أسفر في الأشهر الأخيرة عن سقوط مئات القتلى، ونزوح مئات الآلاف، وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، المعروف باسم «أوتشا»، في بيان، إن أكثر من 700 ألف شخص اضطروا للهروب من منازلهم منذ مطلع العام الجاري 2022، مشيرا إلى نزوح نحو 5.9 ملايين شخص في الجمهورية.

«أوتشا»: آلاف من الكونغوليين الذين يعيشون في الشرق هم ضحايا دوامة العنف

وأضاف «أوتشا»، أن مراكز إيواء النازحين أصبحت بشكل متكرر هدفا لأعمال العنف هذه، وأوضح المكتب الأممي: تم استهدف 11 منها في إيتوري وفي شمال كيفو وجنوب كيفو.

وأشار «أوتشا»، إلى استهداف 15 منشأة صحية و58 مدرسة على الأقل، وأضاف مكتب الشؤون الإنسانية، أن آلاف من الكونغوليين الذين يعيشون في شرقي الجمهورية هم ضحايا دوامة العنف المسلح الذي أسفر خلال الأشهر الأخيرة عن مئات القتلى وأجبر مئات آلاف الأشخاص على النزوح ودمر بنى تحتية كثيرة.

وفي بوركينا فاسو، قال وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المعروفة اختصارا باسم «إيكواس»، محمد إيسوفو، إنَّ السلطات تسيطر على 60% من أراضي البلاد، مضيفا بعد محادثات أجراها مع قائد المجلس العسكري اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا، إن 40% من الأراضي خارج سيطرة الدولة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار إيسوفو، إلى أنَّ البلاد تواجه حاليا أزمة أمنية وإنسانية وسياسية واجتماعية واقتصادية.

وفي السودان، اجتمع مفوض نزع السلاح، اللواء ركن عبد الرحمن عبد الحميد في العاصمة «الخرطوم»، بالمنسق الجديد لنزع السلاح في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلوبودان تاديش، واطلع المسؤول السوداني، الأخير على موقف الترتيبات الأمنية، ومشروعات أمن واستقرار المجتمع والمشروعات المشتركة مع برنامج منظمة «الأمم المتحدة»الإنمائي في السيطرة على الأسلحة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وخلصَ الاجتماع بين المسؤولين، إلى ضرورة تكوين مجموعة عمل مشتركة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، المعروفة باسم «يونيتامس» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» و«مفوضية نزع السلاح» لوضع خطة إستراتيجية للمرحلة القادمة.

وفي ليبيا، أجرت قوة «مكافحة الإرهاب»، أمس السبت، بمنطقة النموه غرب أبوقرين جنوب مصراته، مشروع تعبئة عسكرية يحاكي مواجهة مجموعة إرهابية في أحد الأودية، وتم استخدام عدد من الأسلحة الثقيلة بينها 122 ملم و152 ملم وقواذف جراد.

داخلية المنطقة الغربية تعلن دعمها لمجلس النواب وحكومة باشاغا

أعلن عناصر وزارة الداخلية الليبية بالمنطقة الغربية، في بيان مصور، دعمهم لمجلس النواب «البرلمان» الليبي، وحكومة فتحي باشاغا، وشددوا على أن ليبيا واحدة ولا تقبل القسمة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشارت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إلى فشل عقد لقاء بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولةخالد المشري بسبب اعتراض الأخير على جدول اللقاء، موضحة أن ملف تمكين الحكومة الجديدة كان وراء فشل عقد اللقاء .

وفي سياق متصل، اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» على وضع آلية لتفكيك الميليشيات المسلحة ونزع سلاحها، وأخرى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، فيما قالت بعثةُ الأمم المتحدة في ليبيا، دعمها لـ اللجنة العسكرية في متابعة التنفيذ الكامل للتدابير الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك محاكمة مرتكبي خطاب الكراهية.

وأشارت البعثة الأممية، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الشامل الموقع في أكتوبر 2020، يتضمن مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا، مضيفة: «لا لخطاب الكراهية».

بدوره، قال عضو المجلس «الرئاسي» الليبي عبد الله اللافي، إنَّه أطلع خلال لقاء، عقيلة صالح على الرؤية الاستراتيجية لمشروع «المصالحة الوطنية»، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى توجيه الدعوة لرئيس البرلمان، لإلقاء كلمة في مناسبة إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، نهاية الأسبوع الجاري.

وتستضيف العاصمة المصرية «القاهرة»، الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات لجنة «المسار الدستوري» المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى اليوم الأحد.

وفي المغرب، قالت وسائل إعلام مغربية، إن ضباط وتقنيي القوات الجوية الملكية سيخضعون لتدريبات مكثفة على طائرات «الأباتشي» الأمريكية خلال مناورات «الأسد الإفريقي 2022»، التي جرت في مناطق: القنيطرة، وأكادير، وطانطان، وتارودانت والمحبس في المملكة المغربية.

من جانبه، أجرى ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، بالعاهل المغربي، الملك محمد السادس، للاطمئنان، على صحته.

وكان «الديوان الملكي» المغربي، أعلن في 16 يونيو الجاري، إصابة العاهل محمد السادس بفيروس «كورونا» دون أعراض. وأوضح الطبيب الخاص لـ العاهل المغربي،البروفيسور الحسن بليمني، أن الملك محمد السادس، في فترة راحة لبضعة أيام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المغربية.

كما أجرى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اتصالًا هاتفيًا مع ملك المغرب محمد السادس للاطمئنان على صحته.