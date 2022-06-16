التعليم تحظر على المعلمين «المحمول والتدخين» داخل لجان الثانوية العامة

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جموع المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022، كملاحظين ومشرفين لجان ومراقبين ورؤساء لجان، من اصطحاب التليفون المحمول أو الصحف أو المجلات أو كتب، أثناء تواجدهم داخل لجان الثانوية العامة، أو أي وسائل أخرى يشتبه فيها بأنها تساعد على الغش الإلكتروني أو الجماعي أو التسريب كما يحظر التدخين داخل اللجنة.

حضور الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوي العامة 2022، ستعقد يوم الاثنين المقبل، الموافق 20 يونيو الجاري، للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 26 من نفس الشهر، للمواد المضافة للمجموع، مشددا على مواعيد الحضور للملاحظين في اليوم الأول للامتحان يكون قبل بدء اللجنة بوقت كاف لا يقل عن نصف ساعة وقبل بدء الاختبار بنحو 20 دقيقة فى الأيام التالية، ويجب عليهم أن يكونوا فى لجانهم قبل بدء امتحان كل مادة وقبل دخول الطلبة.

تحذير للملاحظين بعدم تفسير أسئلة الامتحانات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة حذرت الملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022، من قراءة الأسئلة للطلاب أو تفسيرها سواء كلمة أو جملة أو ترجمة أسئلة أثناء الامتحان، كما يلتزم الملاحظ بإخطار مراقب الدور فى حالة وجود حالة مرضية باللجنة لإخطار الطبيب الزائر، وتحرير تقرير بحالة الطالب لحفظ حق الطالب في الدرجات، ويوقع من رئيس اللجنة، وفى حالة مغادرة الطالب للجنة لا يسمح له بالعودة لاستكمال الامتحان مرة أخرى.

مواجهة الغش الإلكتروني بكل صرامة

وطالب المصدر، جميع المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022، من ملاحظين ومشرفين ومراقبين ورؤساء لجان، بمواجهة الغش الإلكتروني بكل صرامة، والتصدي لأي محاولات غش أو تصوير الأسئلة، منوها إلى أن جميع اللجان الامتحانية، ستكون معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.