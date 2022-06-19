طبيب يوضح مزايا بيع الدواء من خلال تطبيقات الإنترنت للمريض والصيدلي

قال الدكتور محمد يوسف، دكتور صيدلي مشترك في أحد تطبيقات بيع الدواء، إنه فكّر في بيع الدواء عن طريق الإنترنت، منذ عام تقريبًا، خاصة بعد مروره بصعوبة خلال جائحة كورونا، بسبب عدم تواجد الأفراد في الشارع بكثافة، إضافة لتخوفهم من الذهاب للصيدليات خوفًا من انتشار العدوى.

رغبة في الوصول للمرضى

وأضاف يوسف، في مداخلة هاتفية مع رغدة الشيمي ورضوى حسن، في برنامج «يالا بينا»، على راديو «9090»، أنّ التفكير في بيع الدواء على الإنترنت، يرجع إلى رغبته في الوصول إلى المرضى، لافتًا إلى أنه تواصل مع أحد التطبيقات عن طريق صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تخطي صعوبة الاعتماد على نطق المريض لاسم الدواء

وأكد الصيدلي، أن التطبيق ساعده بصورة كبيرة في الوصول إلى المرضى، مشيرًا إلى أنّ إرسال المريض لـ«الروشتة» يسّرت أمور عمل الصيادلة، وجعلتهم يصلون للدواء الصحيح بسهولة، متفاديًا الصعوبات التي تواجهم بالاعتماد على نطق العميل لاسم الدواء.

أشار يوسف، إلى أنّه من خلال شفاء يستطيع المريض إرسال روشتة العلاج أو صورة للدواء، موضحًا أنّ هذه الخطوة في وصول الدواء الصحيح، ومكتوب عليه الجرعات المكتوبة بالروشتة وفي أسرع وقت.

الانضمام عن طريق رسالة على «فيس بوك»

وأكد الصيدلي سهولة الإجراءات المتبعة لانضمام الصيادلة إلى التطبيق، حيث إنّ الأمر لم يستغرق أكثر من 24 ساعة بعد مخاطبتهم على صفحتهم الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منوها بتوافر الأدوية في الصيدلية له دور كبير في ترشيح التطبيق لصيدلية بعينها للعميل، حيث يعمل التطبيق يوجه العميل لأقرب صيدلية من محل إقامته تتوافر بها هذا الدواء.

التواصل الطبي مع المرضى

ونوه يوسف، بأنه في حالة عدم توافر الدواء بالصيدلية الأقرب لمحل السكن، يبدأ التطبيق في توجيه العميل، لأخرى قريبة حتى يحصل العميل على الدواء، مشيرًا إلى أنّ بيع الدواء عن طريق الإنترنت له العديد من المزايا منها إمكانية التواصل مع طبيب في حالة وجود دواء بالروشتة غير واضح التركيز.