إجازة مصطفى محمد على شواطئ الغردقة.. رحلة بحرية وزيارة عائلية «صور»

يقضي اللاعب مصطفى محمد، نجم منتخب مصر الوطني لكرة القدم، والمحترف في صفوف فريق جالاتا سراي التركي، إجازة على شواطئ الغردقة، حيث توجه إلى المدينة في زيارة عائلية لأسرة زوجته التي تقيم هناك، إذ يعمل والدها مديرا في إحدى المنشآت السياحية.

تفاصيل إجازة مصطفى محمد في الغردقة

وعلمت «الوطن» عبر مصدر من العاملين بالقطاع السياحي بالغردقة، أن اللاعب وصل إلى المدينة قبل يومين برفقة زوجته وأسرته، وأنه حرص على زيارة أسرة زوجته، ثم اصطحب اللاعب الأسرتين معه في رحلة بحرية إلى أحد الجزر على متن لانش سياحي خاص على الشواطئ.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أن اللاعب يقيم في منتجع سياحي جنوب مدينة الغردقة، ومن المقرر أن تستمر إجازته لمدة يومين.

الغردقة قبلة المشاهير

من جانبه، أشار مصطفى عبده مدير تسويق سياحي بالغردقة، إلى أن المدينة تعتبر قبلة المشاهير، وأن زيارة اللاعب مصطفى محمد لم تكن الأولى للاعبي كرة القدم الصيف الحالي، حيث سبقه اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني، والذي قضى إجازة استمرت لمدة أربعة أيام على شواطئ الجونة قبل أن يغادرها الأسبوع الماضي.

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أن الغردقة قبلة المشاهير ونجوم الرياضة، حيث استقبلت سابقًا كيلور نافاس حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، وراموس نجم نادي ريال مدريد السابق، وكريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد، وأسرة اللاعب كرستيانو رونالدو وعددا من مشاهير الرياضة.