عاجل.. «الداخلية الأوكرانية»: الوضع في شمال خاركيف صعب للغاية

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الأحد، أنّ الوضع في شمال مدينة خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا صعب للغاية، إذ تحاول القوات الروسية الاقتراب من قصف المدينة مرة أخرى، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

قصف متجدد على خاركيف

وقال فاديم دينيسينكو، مستشار وزير الداخلية، للتليفزيون الوطني الأوكراني: «تحاول روسيا جعل خاركيف مدينة في الخطوط الأمامية».

وفي وقت سابق بدأ المسؤولون عن تطبيق القانون إجراءات جنائية بشأن هجوم صاروخي روسي أصاب مصنعًا في خاركيف في 18 يونيو، وأُبلغ عن ذلك على Telegram من قبل الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام.

إطلاق صاروخ على منشأة في خاركيف

وبحسب التحقيق، ففي حوالي الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي في 18 يونيو، أطلق الجيش الروسي صاروخا على منشأة تقع في منطقة خاركيف الصناعية، ونتيجة للإضراب، تضررت إحدى منشآت الإنتاج.