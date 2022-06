أسماء الجامعات المعتمدة خارج مصر.. روسيا وكازاخستان في المقدمة

تساؤلات عديدة يطرحها أولياء الأمور والطلاب عن مصير الدراسة خارج مصر، خاصةً بعد الأحداث التي شهدها العام الجاري وأهمها الحرب الروسية الأوكرانية، واكتشاف دراسة المئات من الطلاب في العديد من الجامعات غير المعترف بها وغير المعتمدة، ما أدى إلى استجابة وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات لمطالب المئات من أولياء الأمور، لتفصح عن أسماء الجامعات المعتمدة منها في دول، روسيا وأوكرانيا وأرمينيا وجورجيا وكازاخستان، وهي الدول الأكثر جذبا للطلاب، بجانب الكشف عن الجامعات المعتمدة في باقي دول العالم، فيما كشف الأعلى للجامعات عن عدم اعتماد أي جامعة سودانية، وذلك حسب تقرير صادر عن المجلس الأعلى للجامعات.

وتوجد جامعات يتم النظر في معادلة الدرجات العلمية الممنوحة منها، في دول (أوكرانيا-جورجيا-أرمينيا-كازاخستان-روسيا)

قواعد الأعلى للجامعات لاعتماد الشهادات العلمية

أولا: فيما يخص كليات قطاع الطب (الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الطب البيطري، العلاج الطبيعي، التمريض):

1- الثانوية العامة المصرية: أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية.

2- الشهادات الثانوية المعادلة العربية: أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي).

3- الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية: ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وهي: (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء)، وفي حالة تحويل الطالب قبل حصوله على درجة البكالوريوس يراعى ضرورة استيفائه المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة من هذه الشهادات وفقًا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق.

ثانيا: فيما يخص قطاع الهندسة (الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التخطيط العمراني، الفنون الجميلة عمارة):

1- الثانوية العامة المصرية: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة شعبة الرياضيات.

2- الشهادة الثانوية المعادلة العربية: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي.

3- الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية: ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وهي: (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء)، وفي حالة تحويل الطالب قبل حصوله على درجة البكالوريوس يراعى ضرورة استيفائه المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة من هذه الشهادات وفقًا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق.

ثالثا: ضرورة استيفاء تصديق جميع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية على صورة شهادة الثانوية العامة، التي يتم إرفاقها مع الدعوات الدراسية، التي يتم توجيهها إلى الطلاب المصريين، الذين يرغبون في الدراسة بالخارج من خلال الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عند استلام المستندات الخاصة بالطلاب المتقدمين للوضع تحت الإشراف العلمي للبعثات.

رابعا: وضع جميع الطلاب بنين، بنات تحت الإشراف العلمي للبعثات كأحد الشروط الخاصة بمعادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مع عدم تجديد الموافقة على استمرار الإشراف العلمي للدارس إلا بعد تقديم تقرير موثق من جامعته الأجنبية يفيد بتقدمه الدراسي.

جامعات معتمدة ينظر في معادلة الدرجات الممنوحة منها

خامسا: أن يقوم الطالب بمراجعة قائمة الجامعات التي سيتم النظر في معادلة الدرجات العلمية الممنوحة منها من دول (أوكرانيا - جورجيا - أرمينيا - كازاخستان - روسيا) ، حيث تم البحث في التصنيفات الدولية عن الجامعات في هذه الدول والتواصل مع سفير جمهورية مصر العربية فيها للدراسة وإبداء الرأي، وبناء عليه تم التوصل إلى قوائم الجامعات على النحو التالي:

قائمة الجامعات المعتمدة في أوكرانيا

1-V.N Karazin Kharkiv National University

2-Taras Shevchenko National University of Kyiv

3-National Technical University of Ukraine “Lgor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

4-National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

5-Lviv Polytechnic National University LogoLiviv Polytechnic National University More

6-Sumy State University

7-Bogomolets National Medical University (في تخصصي الطب وطب الأسنان فقط)

قائمة الجامعات المعتمدة في جورجيا

1-Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

2-Elia StateUniversity

3-Georgian Technical University

4-Tbilisi State Medical School

5-International Black SeaUniversity

قائمة الجامعات المعتمدة في أرمينيا

1-Yerevan State University

2-AmericanUniversity of Armenia

3-State Medical UniversityYerevan

قائمة الجامعات المعتمدة في كازاخستان

جامعة الفارابي الوطنية الكازاخية

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك»

جامعة ساتباييف التقنية الوطنية الكازاخية

جامعة جوميلوف الوطنية الأوراسية

الجامعة التقنية الكازاخية البريطانية

جامعة كيمب (KIMEP University)

جامعة أبلاي خان الكازاخية للعلاقات الدولية واللغات العالمية

جامعة نزارباييف

جامعة اسفيندياروف الطبية الوطنية الكازاخية

الجامعة الوطنية الكازاخية للبحوث الزراعية

جامعة ناركباييف للقانون

الجامعة الوطنية الكازاخية للفنون بمدينة نور سلطان

جامعة بافلودار الحكومية

جامعة أباي التربوية الوطنية الكازاخية

الأكاديمية الوطنية الكازاخية للفنون بمدينة ألماتي

جامعة جنوب كازاخستان الحكومية

قائمة الجامعات المعتمدة في الصيدلة بروسيا

1- Moscow State University named after M.V. Lomonosov

2- KFU-Kazan (Volga Region) Federal University

3- L.M. Sechenov First Moscow State Medical University

4- RUDN-peoples' Friendship University of Russia

5- NIU Belgorod State University

6-North –Eastern Federal University named after M. K. Ammosov

7- Volgograd State Medical University

8- Pirogov Russian National Research Medical University

9- Perm State National Research University

10- Penza State University

قائمة بالجامعات في طب الأسنان بروسيا

1- SPSU-Saint Petersburg State University

2- KFU-Kazan (Volga Region) Federal University

3- I. M. Sechenov First Moscow State Medical University

4- RUDN-Peoples' Friendship University of Russia

5- Pirogov Russian National Research Medical University

6- MGMSU-Moscow State Medical and Dental University named after A. l. Evdokimov

7- Lobachevsky Nizhny Novgorod State University

8- Spbgmu First Saint Petersburg State Medical University named after L.P. Pavlov

9- TSU-Tambov State University named after G.R. Derzhavin

10- Kabardino-Balkar State University named after H. M. Berbekov

قائمة الجامعات المعتمدة في الطب العام بروسيا

1- Moscow State University named after M.V Lomonos

ov2-SPSU-Saint Petersburg State University

3- NSU-Novosibirsk National Research State University

4- Kfu-Kazan (Volga Region) Federal University

5- L.M. Sechenov First Moscow State Medical University

6- RUDN-peoples' Friendship University of Russia

7- NIU Belgorod State University

8- North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov

9- Pirogov Russian National Research Medical University

10- Lobachevsky Nizhny Novgorod State University

11- Tula State University

12- Spbgmu First Saint Petersburg State Medical University named after L. P. Pavlov

13- Tambov State University named after G.R. Derzhavin

14- Kabardino-Balkar State University named after H.M. Berbekov

15- Penza State University

الجامعات المعتمدة في نظم وتكنولوجيا المعلومات بروسيا

1- Bauman Moscow State Technical University

2- TSU-National Research Tomsk State University

3- KFU-Kazan (Volga region) Federal University

4- Yufu- The Southern Federal University

5- I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

6- SPbSPU-St. Petersburg State Polytechnic University Peter the Great

7- Ural Federal University named after B.N.Yeltsin

8- ITMO University -Saint Petersburg National Research University of Information technologies, mechanics and optics

9- Saint Petersburg State Electrotechnical University "LET" named after V.I. Ulyanov (Lenin)

10- NIU Belgorod State University

11- MSU-Moscow State University of Civil Engineering (National Research University)

12- MAI-Moscow Aviation Institute (National Research University)

13- National research Technological University "MISIS"

14- Kazan National Reaearch Technical University

15- SPSU-Saint Petersburg Mining University

قائمة الجامعات المعتمدة في الهندسة والدراسات التقنية بروسيا

1- Bauman Moscow State Technical University

2- MEPhI-National Research Nuclear University "MEPhI"

3- TPU-National Research Tomsk Polytechnic University

4- SPbSPU-St. Petersburg State Polytechnic University Peter the Great

5- Ural Federal University named after B.N.Yeltsin

6- ITMO University-Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics

7- MSU-Moscow State University of Civil Engineering (national Research University)

8- SPSU-Saint Petersburg Mining University

9- Moscow State University of Technologies and Management named after K.G. Razumovskly

10- Ufa State Petroleum Technological University

11- TUSUR-Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics

12- Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

13- Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov

14- MSTU STANKIN-Moscow State Technological University "STANKIN"

15-SibFU-Siberian Federal University

قائمة الجامعات المعتمدة في مجالات الآداب بروسيا

1- Moscow State University named M.V. Lomonosov

2- Saint Petersburg State University

3- HSE-National Research University Higher School of Economics

4- NSU-Novosibirsk National Research State University

5- TSU-National Research Tomsk State University

6- KFU-Kazan (Volga region) Federal University

7- Yufu- The Southern Federal University

8- Ural Federal University named after B.N.Yeltsin

9- RUDN-peoples' Friendship University of Russia

10- NIU Belgorod State University11-NSTU-Novosibirsk State Technical University

12- Samara University- Samara National Research University named after academician S.P.Korolev

13- Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky

14- MPGU-Moscow Pedagogical State University

15- SibFU-Siberian Federal University