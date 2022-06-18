روسيا: تدفق الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا طريق لمواجهة عسكرية مباشرة

حذّر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، اليوم، من أن تدفق كميات ضخمة من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا يعتبر بمثابة طريق مباشر لمواجهة عسكرية بين موسكو وواشنطن، وذلك حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

أنطونوف: الأسلحة الأمريكية طريق لمواجهة عسكرية مباشرة بين القوى العظمى النووية

وقال أنطونوف، إنّه يمكنهم رؤية مدى قصر نظر الولايات المتحدة الأمريكية في الظروف الحالية، حيث تزيد النخب المحلية (الأمريكية) مخاطر تصعيد التوتر من خلال إمداد نظام كييف بالأسلحة، مدفوعة بالرغبة في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

وأضاف السفير الروسي بواشنطن في مقال بمجلة «نيوزويك» الأمريكية: «أليس من الواضح أن هذا هو الطريق إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين القوى العظمى النووية محفوفة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها؟!».

بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بمليار دولار تشمل صواريخ مضادة للسفن

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأول، عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل أنظمة اطلاق صواريخ متعددة وصواريخ مضادة للسفن.

ووعد كل من قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا الذين كانو في زيارة لأوكرانيا، أمس الأول، بالمزيد من الدعم العسكري لها بالأسلحة.

وبحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كان في زيارة مفاجئة لكييف، أمس الجمعة، توريد الأسلحة الثقيلة وأنظمة الدفاع الجوي والدعم الاقتصادي والضمانات الأمنية لأوكرانيا.