«الصحة»: تناول المضادات الحيوية لا يمنع الحصول على التطعميات

أعلن الدكتور مصطفي محمدي، مدير التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» التابعة لوزارة الصحة، موانع تأجيل التطعيمات للأطفال، وقال مدير التطعيمات، إنّ تناول مضادات الفيروسات لا تعد مانعا أو سببًا لتأجيل التطعيم إلا في حالة واحدة فقط، وهي مع تطعيم الجديري المائي سواء كان فردياً أو ضمن لقاح مجمع.

وقال مدير التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، إنّ تناول المضادات الحيوية لا يمنع أو يؤجل التطعيم إلا في حالتين فقط يجب الانتباه فيهما الأولى تطعيم الدرن، والثاني تطعيم التيفويد الفموي الحي.

يمكن إعطاء أي عدد من التطعيمات في الوقت نفسه للشخص

وأكد الدكتور مصطفي محمدي، أنه يمكن إعطاء أي عدد من التطعيمات في الوقت نفسه للشخص دون ضرر، مشيرًا إلى أنّ هناك شرطًا وحيدًا لإجراء ذلك، وهو أن تكون أماكن الحقن مختلفة، مع مراعاة أن تكون المسافة بين كل تطعيم والآخر 2.5 سم تقريباً، مؤكدًا أن التطعيم حق من حقوق الطفل الأساسية، إذ يحمي ما يقرب من 3 مليون طفل حول العالم سنويًا من الأمراض.

التطعيمات تعمل على حماية الأطفال من الأمراض الخطيرة

وتابع مدير التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية، بأنّ التطعيمات تعمل على حماية الأطفال من الأمراض الخطيرة والقاتلة كشلل الأطفال، ومرض السعال الديكي على سبيل المثال، مشيرًا إلى أنّ التطعيمات تعمل على تعزيز مناعة الجسم، وعلى المواطنين الاهتمام بالحصول على التطعيمات لأبنائهم ومتابعة وزارة الصحة والسكان، والسير على جدول التطعيمات التي أصدرتها الوزارة للأطفال.

وعن الأعراض الجانبية للتطعيمات، قال «المحمدي»، إنّ الأعراض الجانبية عادية كارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيمات، وتكسير في العضلات، لافتًا إلى أنّ الأعراض الجانبية أمر طبيعي ولا داعي للخوف أو القلق، فهي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي للجسم، وعادة ما تزول من تلقاء نفسها.