البحر الأحمر تستعد لامتحانات الثانوية العامة بـ 13 لجنة.. خيام وتند و خدمات طبية

استعدت محافظة البحر الأحمر لإمتحانات الثانوية العامة حيث يبدأ 2836 طالب وطالبة غدا الاثنين الامتحانات في 13 لجنة بالإدارات التعليمية السبعة بمدن البحر الأحمر، تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى وانتهت الأجهزة من تجهيز خيام وتند أمام المدارس للحماية من اشعة الشمس في ظل أجواء صيفية ودرجة الحرارة المرتفعة.

استعدادت البحر الأحمر للثانوية العامة

وأشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بأن مديرية التربية والتعليم رفعت درجة الاستعداد القصوى لإمتحانات الثانوية العامة، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة سير الإمتحانات

ولفت منير في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنه تم التنسيق مع جميع أجهزة المحافظة مع مرفق المياه وشركة الكهرباء ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف والأجهزة الأمنية للاستعداد وتامين الإمتحانات وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

13 لجنة لأداء الامتحانات

وأضاف وكيل وزارة التعليم للوطن أن الطلاب يؤدون الامتحان في عدد 13 لجنة في الإدارات التعليمية السبعة بمدن البحر الأحمر وأنه تم تخصيص طبيب بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة وسيارة اسعاف أمام كل مدرسة بالتنسيق مع الإسعاف وتم التواصل مع شركة الكهرباء والمياه المتابعة الفورية في حالة إنقطاع الكهربا أو المياه.

يذكر أن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر عقد اجتماع موسع استعدادا لإمتحانات شهادة الثانوية العامة 2022‪ بحضور مدير إدارة الشئون القانونية و أعضاء اللجنة الثلاثية ومسؤلي مركز التطوير التكنولوجي و شلون الطلبة و الإمتحانات، و إدارة الإحصاء و مدير إدارة الأمن و مديري الإدارات التعليمية ومشرف عام الإستراحات و التعليم الثانوي و المنسق المالي و المخازن و والتوجيه المالي والإداري.