«الغرف السياحية» تكشف حقيقة منع السيدات من الإقامة بمفردهن في الفنادق

تتردد شائعات بين الحين والآخر، عن منع الفنادق المصرية، مواطنات من الإقامة بها، كونهن بمفردهن، أو بمنع المقيمين من نزول حمام السباحة بسبب ارتدائهم للمايوة الشرعي «بوركيني»، ما يطرح سؤالا بشأن اشتراطات الإقامة بالفنادق، وهل يحق للفندق التعامل مع نزلائه وفقا لما يتراءى له؟.

اشتراطات الإقامة بالفنادق

وقال حسين شكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ هناك اشتراطات لإقامة النزلاء في الفنادق وفقا لتعليمات وزارة السياحة المصرية ومنظمة السياحة العالمية، أولها أن يكون الشخص الراغب في الإقامة بالفندق لديه جواز سفر ساري، أو بطاقة شخصية سارية، موضحا أنّه لا يوجد ما يمنع إقامة أي نزيل بمفرده في الفنادق، سواء كان ذكرا أم أنثى، أيا كان عمره.

لا تفريق بين النزلاء بحسب اللون أو الجنس أو الديانة

وأضاف شكري لـ«الوطن»، أنّه من بين اشتراطات الإقامة في الفنادق، عدم التفريق بين النزلاء على أساس اللون أو الجنس أو الديانة، فالجميع «ضيوف» لدى الفندق، ويحصلون على الخدمات كافة بصورة متساوية، مشددا على أنّ الفندق يتعامل مع جميع نزلائه بالأهمية ذاتها.

شرط وجود وثيقة زواج للأسر المصرية

وأوضح أنّه من بين الاشتراطات التي حددتها وزارة السياحة والآثار لإقامة المصريين بالفنادق بالنسبة للعائلات، وجود وثيقة زواج معتمدة تثبت علاقة الزواج بين الطرفين، مؤكدا أنّ المنشآت الفندقية ترحب بضيوفها من النزلاء سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب.

البوركيني والبكيني

ولفت إلى أنّ اشتراطات نزول حمام السباحة بالفنادق لا تمنع مرتدي المايوه الشرعي «بوركيني» من نزول حمام السباحة، طالما أنّ المايوه مصنوع من مواد لا تتسبب في حدوث أي تفاعلات كيميائية مع مياة الحمام، ما قد يتسبب في حدوث أذى للعين أو للجلد.

عقوبات مخالفة اشتراطات الإقامة

وأكد أنّ الفنادق التي تخالف الاشتراطات الخاصة بإقامة النزلاء، أو اشتراطات نزول حمام السباحة يحرر لها محضرا من قبل لجان وزارة السياحة، وتوقع عليها عقوبات تبدأ بالإنذار وتتصاعد حتى إغلاق الفندق وإلغاء الترخيص السياحي الممنوح له.