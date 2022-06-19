تشديدات أمنية وغلق الطرق المحيطة بلجان الثانوية العامة في جنوب سيناء

أغلقت مديرية الأمن بمحافظة جنوب سيناء، الشوارع المحيطة وأمام لجان امتحانات الثانوية العامة قبل انطلاق ماراثون الامتحانات غدا الاثنين للعام الدراسي 2021 / 2022.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص، اليوم الأحد، إن المديرية استعدت لانطلاق الامتحانات غدا من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية، وتجهيز كل اللجان والاستراحات الخاصة بالمعلمين.

وأضاف أن رؤساء اللجان تسلموا اللجان أمس، وجرى التأكد من تجهيزها بمبردات المياه والمرواح وغرف العزل والكشافات الحرارية، إضافة إلى توفير المياه والكهرباء طوال اليوم.

888 طالبا يؤدون الامتحانات

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي طلاب الثانوية العامة هذا العام 888 طالبًا وطالبة، موزعين على 7 لجان على مستوى مدن المحافظة، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية لمتابعة الموقف أولا بأول منذ وصول أسئلة الامتحانات وخلال توزيعها، وكذلك خلال أداء الطلاب للامتحانات.

وتابع، أنه جرى تجهيز 14 استراحة في المدن لملاحظي الثانوية العامة، و7 للرجال، ومثلها للسيدات.

مراجعات مجانية للطلاب

وقالت مرفت عنبر، أمين لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، إنه جرى الاتفاق مع نخبة من أفضل معلمي جنوب سيناء في كل المدن بالتعاون مع أمانات المدن لتقديم المراجعة النهائية المجانية، مشيرة إلى انطلاق المبادرة أول أمس الجمعة وتستمر حتى نهاية الامتحانات.

وأضافت أن مبادرة حزب مستقبل وطن تهدف إلى التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، في إطار الحرص على مستقبل الطلاب، وطالبت جموع الطلاب بالسرعة لتسجيل أسمائهم، والانتظام في المراجعات النهائية.